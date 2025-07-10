Лавров провел встречу с главой МИД Малайзии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном на полях АСЕАН. Они обсудили вопросы международной и двусторонней повестки дня. Об этом сообщает МИД РФ.
«Десятого июля в Куала-Лумпуре „на полях“ министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном», — сообщило министерство в своем telegram-канале. Обсуждались вопросы, связанными с перспективой углубления стратегического партнерства между Россией и АСЕАН. Также были подняты вопросы реализации договоренностей, которые были достигнуты после приезда премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Россию в мае.
Также Лавров встретился с китайским коллегой Ван И Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН. На встрече российский министр положительно отметил глобальный характер партнерским отношений России с Пекином.
Ранее глава МИД РФ прибыл в Малайзию на два дня. В рамках своей программы он примет участие в ежегодном совещании глав МИД государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Помимо этого, запланирована встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.
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