В Крыму задержан агент украинских спецслужб, готовивший теракт на День России

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ФСБ задержала жителя Ялты, который работал на украинскую разведку
ФСБ задержала жителя Ялты, который работал на украинскую разведку Фото:

В Крыму задержан житель Ялты, причастный к попытке теракта на День России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ.

«Задержан гражданин России 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым», — говорится в сообщении. Сам мужчина живет в Ялте, украинская разведка связалась с ним через Telegram.

По информации ФСБ, украинские спецслужбы намеревались осуществить атаку с использованием БПЛА на сотрудников правоохранительных органов во время мероприятий, посвященных празднованию Дня России. В ходе проведенного обыска у задержанного были обнаружены самодельные взрывные устройства, электродетонаторы, компоненты дрона, а также мобильный телефон, содержащий переписку, свидетельствующую о подготовке террористического акта. Помимо этого, задержанный передавал сведения о последствиях ударов на территории Российской Федерации и распространял призывы к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих.

Задержанный признал вину и сейчас заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта.

Также ФСБ задержали жителей Запорожской области. Они шпионили в Мелитополе на украинскую разведку. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

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В Крыму задержан житель Ялты, причастный к попытке теракта на День России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ РФ. «Задержан гражданин России 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым», — говорится в сообщении. Сам мужчина живет в Ялте, украинская разведка связалась с ним через Telegram. По информации ФСБ, украинские спецслужбы намеревались осуществить атаку с использованием БПЛА на сотрудников правоохранительных органов во время мероприятий, посвященных празднованию Дня России. В ходе проведенного обыска у задержанного были обнаружены самодельные взрывные устройства, электродетонаторы, компоненты дрона, а также мобильный телефон, содержащий переписку, свидетельствующую о подготовке террористического акта. Помимо этого, задержанный передавал сведения о последствиях ударов на территории Российской Федерации и распространял призывы к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих. Задержанный признал вину и сейчас заключен под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта. Также ФСБ задержали жителей Запорожской области. Они шпионили в Мелитополе на украинскую разведку. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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