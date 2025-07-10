Под Саратовом родители полгода растлевали маленького сына и снимали на видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мать ребенка задержали
Мать ребенка задержали Фото:

В поселке имени Карла Маркса Саратовской области супруги в течение нескольких месяцев совершали противоправные действия сексуального характера в отношении своего четырехлетнего сына. Они снимали происходящее на видео. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«В период с января по апрель 2025 года родители растлевали ребенка, пользуясь его беспомощным состоянием», — передал телеканал. Там уточнили, что они записывали происходящее на мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенных группой лиц. Мать ребенка задержана, отец объявлен в розыск.

Ранее в Свердловской области также рассматривалось резонансное дело о жестоком обращении с несовершеннолетним. Мужчина и его дочь на протяжении двух месяцев издевались над 16-летним опекаемым, подвергая его пыткам и унижениям. Суд приговорил обоих к пяти годам лишения свободы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке имени Карла Маркса Саратовской области супруги в течение нескольких месяцев совершали противоправные действия сексуального характера в отношении своего четырехлетнего сына. Они снимали происходящее на видео. Об этом сообщил РЕН ТВ. «В период с января по апрель 2025 года родители растлевали ребенка, пользуясь его беспомощным состоянием», — передал телеканал. Там уточнили, что они записывали происходящее на мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенных группой лиц. Мать ребенка задержана, отец объявлен в розыск. Ранее в Свердловской области также рассматривалось резонансное дело о жестоком обращении с несовершеннолетним. Мужчина и его дочь на протяжении двух месяцев издевались над 16-летним опекаемым, подвергая его пыткам и унижениям. Суд приговорил обоих к пяти годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...