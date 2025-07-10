Под Саратовом родители полгода растлевали маленького сына и снимали на видео

В поселке имени Карла Маркса Саратовской области супруги в течение нескольких месяцев совершали противоправные действия сексуального характера в отношении своего четырехлетнего сына. Они снимали происходящее на видео. Об этом сообщил РЕН ТВ.
«В период с января по апрель 2025 года родители растлевали ребенка, пользуясь его беспомощным состоянием», — передал телеканал. Там уточнили, что они записывали происходящее на мобильный телефон.
Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенных группой лиц. Мать ребенка задержана, отец объявлен в розыск.
Ранее в Свердловской области также рассматривалось резонансное дело о жестоком обращении с несовершеннолетним. Мужчина и его дочь на протяжении двух месяцев издевались над 16-летним опекаемым, подвергая его пыткам и унижениям. Суд приговорил обоих к пяти годам лишения свободы.
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