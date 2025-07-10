Житель ХМАО получил срок за попытку поджога АЗС, где его не пустили в туалет

В Сургуте (ХМАО) суд приговорил местного жителя к полутора годам лишения свободы условно за попытку поджога АЗС. По данным суда, мужчина поднес зажигалку к пистолету заправочной колонки после того, как сотрудник станции отказался пускать его в туалет. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилось агентство URA.RU.
«Подсудимому отказали в посещении внутреннего туалета и направили на улицу, после чего он подошел к колонке, снял пистолет и попытался его поджечь — огонь вспыхнул, но сразу погас. Суд признал мужчину виновным в покушении на умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — указано в тексте приговора, который есть в распоряжении агентства.
Это случилось поздним вечером. Пьяный мужчина зашел на заправку. Он купил чай и неожиданно попросил сотрудника отвезти его домой. Получив отказ, сургутянин стал демонстративно щелкать зажигалкой и спрашивать, не газовая ли станция.
Потом он попросился в туалет внутри помещения. Работник объяснил, что уборная для посетителей находится на улице. Тогда пьяный мужчина подошел к топливной колонке, снял пистолет и стал поджигать топливо. На камере было видно, как вспыхнуло пламя.
Огонь удалось оперативно потушить, поскольку он не успел разгореться. Топливная колонка осталась цела. Сотрудник заправки вовремя заметил происходящее, выбежал наружу, оттащил нарушителя и повалил его на землю.
Позже мужчина признал вину, узнав себя на видео с камер наблюдения. На суде он оправдывался, что был пьян и плохо помнит подробности.
Суд принял во внимание наличие у подсудимого маленьких детей, его здоровье и признание вины. Алкогольное опьянение во время преступления было признано отягчающим фактором. Мужчину заставили пройти лечение от зависимости и встать на учет.
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