Власти ХМАО назвали объекты культуры, которые построят в 2025 году

В поселках ХМАО построят четыре объекта культуры в 2025 году
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Четыре новых Дома культуры построят в поселках Югры (архивное фото)
Четыре новых Дома культуры построят в поселках Югры (архивное фото) Фото:

В поселках Югры построят четыре новых объекта культуры в 2025 году. А в следующем должны завершить еще две локации, сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«Четыре новых объекта культуры, которые находятся в селах и пгт: культурно-досуговый центр в Солнечном и музей „Барсова Гора“ в Сургутском районе, культурно-спортивный комплекс в Ярках Ханты-Мансийского района, отремонтированный культурно-информационный центр „КреДо“ в Приобье Октябрьского района. Также завершают ремонт крыши КТЦ „Югра-Классик“ в Ханты-Мансийске», — говорится в публикации.

В следующем году Дом культуры также должны построить в Березово. Новое здание заменит устаревшее деревянное, построенное 27 лет назад. А другую локацию сдадут в селе Леуши (Кондинский район), где уже более 10 лет нет клуба и сельского дома культуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре в этом году завершат строительство сразу нескольких новых спортивных объектов. Тогда речь шла о локациях в Березово, Угуте и Нефтеюганске.

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В поселках Югры построят четыре новых объекта культуры в 2025 году. А в следующем должны завершить еще две локации, сообщили в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «Четыре новых объекта культуры, которые находятся в селах и пгт: культурно-досуговый центр в Солнечном и музей „Барсова Гора“ в Сургутском районе, культурно-спортивный комплекс в Ярках Ханты-Мансийского района, отремонтированный культурно-информационный центр „КреДо“ в Приобье Октябрьского района. Также завершают ремонт крыши КТЦ „Югра-Классик“ в Ханты-Мансийске», — говорится в публикации. В следующем году Дом культуры также должны построить в Березово. Новое здание заменит устаревшее деревянное, построенное 27 лет назад. А другую локацию сдадут в селе Леуши (Кондинский район), где уже более 10 лет нет клуба и сельского дома культуры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре в этом году завершат строительство сразу нескольких новых спортивных объектов. Тогда речь шла о локациях в Березово, Угуте и Нефтеюганске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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