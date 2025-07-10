В Симферополе четыре девушки разбились насмерть в аварии. Видео

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Водитель ВАЗ не уступил дорогу, что привело к аварии (архивное фото)
Водитель ВАЗ не уступил дорогу, что привело к аварии (архивное фото) Фото:

На трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter погибли четыре молодые девушки. Об этом сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю Евгений Большаков.

«Сегодня в 14:20 на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь произошло столкновение двух транспортных средств. В результате столкновения погибло четыре человека», — сообщил Большаков. Его слова передает telegram-канал «ЧП Севастополь». Погибшими оказались пассажирки ВАЗ в возрасте от 17 до 19 лет. 

По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗ не уступил дорогу, что привело к аварии. Он был экстренно госпитализирован, водителю микроавтобуса оказали помощь на месте.

Сегодня, 10 июня, в Всеволожском районе Ленинградской области так же произошло ДТП, в результате которого погиб водитель Chevrolet Aveo. Он не справивился с управлением и столкнулся с припаркованным самосвалом SHACMAN. Его 18-летний пассажир госпитализирован с травмами средней степени тяжести, передает «360.ru».

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На трассе Симферополь — Бахчисарай — Севастополь в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Mercedes-Benz Sprinter погибли четыре молодые девушки. Об этом сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю Евгений Большаков. «Сегодня в 14:20 на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь произошло столкновение двух транспортных средств. В результате столкновения погибло четыре человека», — сообщил Большаков. Его слова передает telegram-канал «ЧП Севастополь». Погибшими оказались пассажирки ВАЗ в возрасте от 17 до 19 лет.  По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗ не уступил дорогу, что привело к аварии. Он был экстренно госпитализирован, водителю микроавтобуса оказали помощь на месте. Сегодня, 10 июня, в Всеволожском районе Ленинградской области так же произошло ДТП, в результате которого погиб водитель Chevrolet Aveo. Он не справивился с управлением и столкнулся с припаркованным самосвалом SHACMAN. Его 18-летний пассажир госпитализирован с травмами средней степени тяжести, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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