На Лазурном берегу вспыхнула яхта, которую невозможно спасти

У берегов Сен-Тропе во Франции загорелась 41-метровая суперяхта Sea Lady II. Пожар начался в вечернее время и охватил судно, пришвартованное в старом порту. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Окружающие яхты были эвакуированы, и мы установили барьеры для предотвращения загрязнения. Вероятно, что судно затонет. Огонь не удается локализовать, и его распространение продолжается», — цитирует представителя пожарных агентство AFP.
В тушении участвуют около 30 пожарных и четыре машины. Яхта шла под мальтийским флагом, была построена в 1986 году и полностью отремонтирована в 2024-м. Судно сдается в аренду за 80 тысяч евро в неделю и рассчитано на десять пассажиров и восемь членов экипажа.
Инцидент с Sea Lady II произошел на фоне неблагоприятных погодных условий во Франции: ранее сильный шторм унес жизни двух человек и оставил без электричества более 100 тысяч домов, сопровождаясь порывами ветра до 140 км/ч и десятками тысяч ударов молний. Подобные происшествия с судами уже отмечались — в июне после шторма и пожара затонуло грузовое судно Morning Midas, перевозившее автомобили в Тихом океане.
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