Политэлиты начали интриги против партии власти на Юге страны

Политэлиты готовят бунт в отделении «Единой России» Ростовской области. Они недовольны переделом власти, который происходит в регионе с приходом врио губернатора Юрия Слюсаря — ставленника «Ростеха». Основная битва развернется во время выборов-2025. Об этом URA.RU сообщил источник из местного политического истеблишмента.
Юрий Слюсарь был назначен врио губернатора Ростовской области в ноябре 2024 года. С 2015 года он является президентом «Объединенной авиастроительной корпорации», которая входит в состав компании «Ростех». Смена доминирующей в регионе госкорпорации привела к отставкам на всех уровнях — в правительстве, администрации города, в судебной системе. Об этом ранее писало URA.RU.
Чувствительным оказался и передел думы Ростова-на-Дону. Как известно, в новый созыв не попадает бессменный спикер Зинаида Неярохина, которая работала в думе с 1994 года. Ее заменит выходец с предприятия «Росвертол» Лидия Новосельцева — замдиректора компании «Росвертол», которая также входит в структуру «Ростеха». Новосельцева уже победила в праймериз «Единой России» в округе №1.
Если Неярохиной предложили место в заксобрании региона, то ее окружению — многолетним состоятельным депутатам — должностей во власти не нашлось, сообщает инсайдер агентства, близкий к истеблишменту региона. К примеру, в новый созыв думы не попадают депутаты трех созывов Алико Семенов (директор «Город-сад»), Александр Фетисов (гендиректор «Новый быт»), Антон Ревенко (гендиректор «Ростов-Дон») и многие другие влиятельные фигуры. В общей сложности — порядка 10 человек, в числе которых директора крупных ростовских компаний.
«Для многих предпринимателей присутствие в думе не только статус, но и конкретные преференции. Когда им дали понять, что следующий созыв придется пропустить, это вызвало волну негодования. В „Единой России“ начались брожения», — делится инсайдер на условиях анонимности.
Это привело к закулисным конфликтам в «Единой России». Собеседник URA.RU сообщил, что некоторые из действующих представителей фракции ЕР ведут переговоры с КПРФ и готовы поддержать их кандидатов в округах. Коммунисты же рассчитывают расширить свое присутствие в думе с двух до четырех мандатов.
«Никто из тех, кто был закреплен при прежнем губернаторе Василии Голубеве, не останется. У них, вероятно, есть желание продавить себя, выбить гарантии мандатов. Но сейчас я не наблюдаю даже каких-то разменных должностей в исполнительной власти. Они уходят в никуда. В связи с этим возникают скандалы. Часть людей, которых отодвинули от власти, могут помочь оппонентам, чтобы насолить и выбить для себя преференции», — комментирует агентству политический обозреватель Андрей Гусий.
Конфликтные выборы в Ростовской области инсайдеры и политологи URA.RU прогнозировали еще в ноябре. Экс-губернатор Василий Голубев считался человеком, связанным с компанией «Газпром». С приходом новой команды сменился не только состав правительства, но и судей, а также городской власти.
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