В Хабаровском крае произошла экологическая катастрофа

Химическая утечка произошла в Хабаровском крае из-за прорыва трубы предприятия, была загрязнена река Ул, которая впадает в Амур и пресное озеро Орель. На место выезжает сотрудник Росприроднадзора. Об это сообщил глава министерства природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
«В результате отключения электричества, произошёл сбой технологического процесса с порывом пульпопровода на территории АО „Многовершинное“, в результате чего цианосодержащая пульпа попала в реку Ул», — написал Александр Леонтьев на своей странице VK. Он отметил, что в настоящее время, по информации предприятия, утечка устранена, на место выехал сотрудник Росприроднадзора — он возьмет пробы и даст объективную оценку происшествию. Леонтьев также держит связь с администрацией района и собирается обратиться к Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что вода в реке Ул стала как молоко из-за выливающейся в нее белой жидкости, люди начали беспокоится за свое здоровье. Отмечалось, что прорванный пульпопровод ведет в хранилище с отходами горнодобывающей компании. По сообщениям гендиректора золотодобывающей компании «Многовершинное», в воду утекло лишь два куба отбросов.
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