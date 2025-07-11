В Хабаровском крае произошла экологическая катастрофа

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В Хабаровском крае произошла утечка отбросов предприятия в реку
В Хабаровском крае произошла утечка отбросов предприятия в реку Фото:

Химическая утечка произошла в Хабаровском крае из-за прорыва трубы предприятия, была загрязнена река Ул, которая впадает в Амур и пресное озеро Орель. На место выезжает сотрудник Росприроднадзора. Об это сообщил глава министерства природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. 

«В результате отключения электричества, произошёл сбой технологического процесса с порывом пульпопровода на территории АО „Многовершинное“, в результате чего цианосодержащая пульпа попала в реку Ул», — написал Александр Леонтьев на своей странице VK. Он отметил, что в настоящее время, по информации предприятия, утечка устранена, на место выехал сотрудник Росприроднадзора — он возьмет пробы и даст объективную оценку происшествию. Леонтьев также держит связь с администрацией района и собирается обратиться к Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. 

Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что вода в реке Ул стала как молоко из-за выливающейся в нее белой жидкости, люди начали беспокоится за свое здоровье. Отмечалось, что прорванный пульпопровод ведет в хранилище с отходами горнодобывающей компании. По сообщениям гендиректора золотодобывающей компании «Многовершинное», в воду утекло лишь два куба отбросов.

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Химическая утечка произошла в Хабаровском крае из-за прорыва трубы предприятия, была загрязнена река Ул, которая впадает в Амур и пресное озеро Орель. На место выезжает сотрудник Росприроднадзора. Об это сообщил глава министерства природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.  «В результате отключения электричества, произошёл сбой технологического процесса с порывом пульпопровода на территории АО „Многовершинное“, в результате чего цианосодержащая пульпа попала в реку Ул», — написал Александр Леонтьев на своей странице VK. Он отметил, что в настоящее время, по информации предприятия, утечка устранена, на место выехал сотрудник Росприроднадзора — он возьмет пробы и даст объективную оценку происшествию. Леонтьев также держит связь с администрацией района и собирается обратиться к Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.  Ранее в telegram-каналах появилась информация о том, что вода в реке Ул стала как молоко из-за выливающейся в нее белой жидкости, люди начали беспокоится за свое здоровье. Отмечалось, что прорванный пульпопровод ведет в хранилище с отходами горнодобывающей компании. По сообщениям гендиректора золотодобывающей компании «Многовершинное», в воду утекло лишь два куба отбросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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