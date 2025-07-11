В России хотят запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

В ГД выступили с инициативой увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты ГД вынесли на обсуждение запрет продажи алкоголя до 21 года
Депутаты ГД вынесли на обсуждение запрет продажи алкоголя до 21 года Фото:

В России стоит запретить продажу алкоголя гражданам моложе 21 года. Об этом завила сенатор Мария Сидухина. Уточняется, что при этом не все политики поддержали эту идею.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что данная мера способна предупредить алкоголизацию молодежи и укрепить здоровье нации. С этим мнением согласился и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Однако не все политики поддержали идею.

«Если государство доверяет молодежи штурвал важных решений, почему бы не доверить им и ответственность в выборе между „быть или не быть“ с алкоголем?» — приводит argumenti.ru рассуждения сенатора Артёма Шейкина. Он считает, что в 18 лет человек является полноправным гражданином и может самостоятельно принимать решения.

Законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года был внесен 3 июля. Подобные проекты уже имели место в России в 2015-м и 2019-м годах, но доведены до конца не были. Также в Госдуме высказались об идее запрета продажи алкогольной продукции в присутствии детей.

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В России стоит запретить продажу алкоголя гражданам моложе 21 года. Об этом завила сенатор Мария Сидухина. Уточняется, что при этом не все политики поддержали эту идею. В пояснительной записке к законопроекту указано, что данная мера способна предупредить алкоголизацию молодежи и укрепить здоровье нации. С этим мнением согласился и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Однако не все политики поддержали идею. «Если государство доверяет молодежи штурвал важных решений, почему бы не доверить им и ответственность в выборе между „быть или не быть“ с алкоголем?» — приводит argumenti.ru рассуждения сенатора Артёма Шейкина. Он считает, что в 18 лет человек является полноправным гражданином и может самостоятельно принимать решения. Законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года был внесен 3 июля. Подобные проекты уже имели место в России в 2015-м и 2019-м годах, но доведены до конца не были. Также в Госдуме высказались об идее запрета продажи алкогольной продукции в присутствии детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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