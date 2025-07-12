«Отдохнуть и не разориться»: сколько стоит аренда апартаментов на челябинских озерах. Скрин

На озерах Челябинской области забронированы почти все номера

13 июля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Для отдыха на челябинских озерах дешевле всего снять квартиру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На базах отдыха Челябинской области в июле оказались забронированы почти все номера. Цены начинаются от 14 600 рублей за двое суток. Кроме того, жителям и гостям региона предлагают арендовать квартиры — их стоимость стартует от 1 500 рублей в сутки. Арендовать дом возможно за 2 500 рублей. Есть и люксовые варианты: дома «Шале» за 72 000 рублей за двое суток на Тургояке или вилла за 174 800 рублей на Увильдах. Во сколько обойдется отдых в разных категориях апартаментов — в материале URA.RU. Озеро Тургояк Отели База отдыха «Золотой пляж» На ближайшие выходные, с пятницы по воскресенье, практически все номера уже забронированы. На последние выходные июля — с 25 по 27 июля — стоимость проживания начинается от 38 200 рублей за двое суток в номере категории «Комфорт», вместимостью до трех человек. В тариф включены Wi-Fi, телевизор и мини-бар. Апартаменты «ДеЛюкс» с повышенным комфортом обойдутся в 50 500 рублей за тот же период. На базе отдыха «Форелька» Большинство номеров на июль уже занято, но остались варианты на первые выходные августа — с 1 по 3 число. Доступны стандартные номера за 19 500 и 18 360 рублей за двое суток — с видом на озеро или лес. Вместимость — до трех человек. В номерах есть Wi-Fi и телевизор, кулер с водой расположен на этаже. Квартиры Согласно данным сервиса «Авито», суточная аренда квартир на берегу Тургояка варьируется от 3 000 до 16 000 рублей. В стоимость, как правило, включена полностью оборудованная кухня с плитой, холодильником, микроволновкой и посудой. Бытовые удобства — стиральная машина, телевизор, Wi-Fi, постельное белье и полотенца. Цена зависит от расстояния до озера, вместимости и количества комнат. Коттеджи и дома На базе отдыха «Кристалл» можно арендовать дома «Шале» класса «комфорт» по цене от 72 000 рублей за двое суток, рассчитанные на размещение до шести человек. Некоторые из шале оборудованы собственной баней и чаном, а все без исключения оснащены современными удобствами: Wi-Fi, телевизорами, кондиционерами и полноценными ванными комнатами. Дома расположены в лесном массиве с видами на озеро. На сервисе объявлений представлены варианты аренды жилья у озера: дом напротив пляжа «Пансионат» доступен за 4000 рублей в сутки и включает все необходимые удобства, просторную веранду и мангальную зону. На этой же территории предлагается четырехкомнатный таунхаус на десять человек с возможностью аренды бани, оснащенный санузлом, телевизором и всем необходимым для комфортного отдыха. Стоимость такого размещения начинается от 20 000 рублей в сутки Озеро Увильды Отели Ландшафтный отель VERT На ближайшие дни свободных номеров почти не осталось, но на 25—27 июля доступен для бронирования стандартный двухместный номер за 44 800 рублей за двое суток, где постояльцев ждет минималистичный интерьер с кондиционером, Wi-Fi, ванной комнатой и завтраками. Для тех, кто хочет больше комфорта, есть вариант номера «Делюкс» за 53 800 рублей — помимо всех перечисленных удобств, там имеется терраса. Также гости могут арендовать виллу с видом на озеро стоимостью 174 800 рублей за двое суток. Апартаменты рассчитаны на шесть человек и включают три ванные комнаты, две спальни, гостиную, прямой выход к озеру и абонемент на трехчасовое посещение термального спа. Дом отдыха «Гости» На 1—3 августа доступен для бронирования двухместный стандартный номер стоимостью 14 600 рублей за двое суток. Он оснащен телевизором, интернетом, ванной комнатой со всеми необходимыми принадлежностями, халатами и чайным набором, а также кулером на этаже. Для семей с детьми предлагается номер за 17 200 рублей за тот же период, а также апартаменты с кухней по цене 34 400 рублей. Квартиры На «Авито» можно найти различные варианты аренды жилья у озера. Самый бюджетный вариант — квартира за 2400 рублей в сутки в 150 метрах от воды, рассчитанная на шесть человек. В ней есть все необходимое для проживания, включая лоджию, а за дополнительную плату доступны баня, прокат серфов и лодок, экскурсии. Более комфортный вариант — апартаменты за 7500 рублей в сутки всего в 50 метрах от озера. Они расположены на закрытой территории с двумя пляжами и мангальными зонами. Дома и коттеджи На базе отдыха «Хутор Увильды» в выходные, с 1 по 3 августа, за 10 000 рублей в сутки предлагают коттедж с собственной террасой, рассчитанный на восемь человек. Дом оборудован душем с санузлом, кухней, двумя спальнями. На его территории есть беседка, мангальная зона и парковка на два места. Среди вариантов размещения у озера встречаются как бюджетные, так и более комфортабельные предложения. Например, можно остановиться в глэмпинге всего за 3,5 тысячи рублей в сутки. Для тех, кто предпочитает повышенный комфорт, на сайте объявлений есть четырехкомнатный дом с собственной баней и бильярдом — его аренда обойдется в 18 тысяч рублей за сутки. Дом за 18 000 рублей в сутки может вместить до шести гостей Озеро Еловое Отели Парк-отель «Еловое» На ближайшие выходные стандартный номер стоит 24 200 рублей за двое суток. В эту сумму входит проживание с личным санузлом, кондиционером и завтраком по системе «шведский стол». Люкс с террасой и джакузи обойдется в 50 600 рублей, а самый дорогой вариант — пентхаус с личной террасой — в 110 200 рублей за этот же период. «Уральские зори» В эко-комплексе с 18 по 20 июля можно выбрать один из нескольких вариантов размещения. Стандартный номер с базовыми удобствами стоит 18 000 рублей за две ночи. За 20 000 рублей доступен улучшенный номер с ортопедическим матрасом, панорамными окнами и видом на озеро. Для любителей уединенного отдыха предлагаются домики «Шале» — от 32 000 рублей за двое суток. Квартиры Стоимость аренды квартир начинается с 2 300 рублей за сутки и может достигать 8 500 рублей. Цена зависит от условий и интерьера. Коттеджи На озере Еловое можно снять жилье на первой береговой линии по разным ценам. Самый доступный вариант — небольшой домик за 2 500 рублей в сутки, где есть несколько спальных мест, сауна и простой интерьер, но туалет расположен на улице. Для тех, кто хочет большего, предлагается двухкомнатный домик «Panorama» за 14 000 рублей в сутки. В нем есть кофемашина, теплые полы, гриль и закрытая территория с парковкой. В доме за 2 500 рублей в сутки туалет находится на улице Фото: сайт объявлений «Авито» Озеро Банное Отели La Bereg На озере Банное, также известном как Якты-Куль, в августе в эко-комплексе предлагают двухместный «Комфорт» за 14 000 рублей, а также полулюкс за 18 000 рублей. В номерах есть все удобства — интернет, микроволновка, душ, а также окна с видом на озеро или горы. Квартиры и коттеджи Среди представленных вариантов самым доступным оказалось озеро Банное, где стоимость аренды начинается от 2 200 рублей за сутки за квартиру. Для тех, кто предпочитает более просторное жилье, есть возможность снять дом или таунхаус по цене от 3 500 до 20 000 рублей в сутки. Аренда домов на озере Банное не превышает 20 тысяч рублей за сутки Фото: сайт объявлений «Авито» Большой Кисегач и Малый Теренкуль Отели и апартаменты На курорте «Утес» на конец июля доступны номера категории «комфорт» за 20 240 рублей. В стоимость включен завтрак, а в номере имеются личный санузел, телевизор и Wi-Fi. Номер класса «стандарт» можно арендовать за 18 260 рублей в сутки. Завтрак в него также включен. Санаторий «Кисегач» предлагает проживание только при аренде апартаментов от пяти суток. «Семейный» пятиместный обойдется в 45 000 рублей. Питание не включено, а в номере есть телевизор и собственная ванная комната. Там же доступен дом-шалаш на шесть мест за 75 000 рублей за пять ночей. Квартиры и дома Вариантов размещения возле озера Большой Кисегач не так много. Квартиру можно снять за 1 500 рублей в сутки. Стоимость домов в аренду со всеми удобствами начинается от пяти тысяч рублей за ночь. Самой дешевой в подборке оказалась квартира возле озера Малый Теренкуль и Большой Кисегач Фото: сайт объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На базах отдыха Челябинской области в июле оказались забронированы почти все номера. Цены начинаются от 14 600 рублей за двое суток. Кроме того, жителям и гостям региона предлагают арендовать квартиры — их стоимость стартует от 1 500 рублей в сутки. Арендовать дом возможно за 2 500 рублей. Есть и люксовые варианты: дома «Шале» за 72 000 рублей за двое суток на Тургояке или вилла за 174 800 рублей на Увильдах. Во сколько обойдется отдых в разных категориях апартаментов — в материале URA.RU. База отдыха «Золотой пляж» На ближайшие выходные, с пятницы по воскресенье, практически все номера уже забронированы. На последние выходные июля — с 25 по 27 июля — стоимость проживания начинается от 38 200 рублей за двое суток в номере категории «Комфорт», вместимостью до трех человек. В тариф включены Wi-Fi, телевизор и мини-бар. Апартаменты «ДеЛюкс» с повышенным комфортом обойдутся в 50 500 рублей за тот же период. На базе отдыха «Форелька» Большинство номеров на июль уже занято, но остались варианты на первые выходные августа — с 1 по 3 число. Доступны стандартные номера за 19 500 и 18 360 рублей за двое суток — с видом на озеро или лес. Вместимость — до трех человек. В номерах есть Wi-Fi и телевизор, кулер с водой расположен на этаже. Согласно данным сервиса «Авито», суточная аренда квартир на берегу Тургояка варьируется от 3 000 до 16 000 рублей. В стоимость, как правило, включена полностью оборудованная кухня с плитой, холодильником, микроволновкой и посудой. Бытовые удобства — стиральная машина, телевизор, Wi-Fi, постельное белье и полотенца. Цена зависит от расстояния до озера, вместимости и количества комнат. На базе отдыха «Кристалл» можно арендовать дома «Шале» класса «комфорт» по цене от 72 000 рублей за двое суток, рассчитанные на размещение до шести человек. Некоторые из шале оборудованы собственной баней и чаном, а все без исключения оснащены современными удобствами: Wi-Fi, телевизорами, кондиционерами и полноценными ванными комнатами. Дома расположены в лесном массиве с видами на озеро. На сервисе объявлений представлены варианты аренды жилья у озера: дом напротив пляжа «Пансионат» доступен за 4000 рублей в сутки и включает все необходимые удобства, просторную веранду и мангальную зону. На этой же территории предлагается четырехкомнатный таунхаус на десять человек с возможностью аренды бани, оснащенный санузлом, телевизором и всем необходимым для комфортного отдыха. Стоимость такого размещения начинается от 20 000 рублей в сутки Ландшафтный отель VERT На ближайшие дни свободных номеров почти не осталось, но на 25—27 июля доступен для бронирования стандартный двухместный номер за 44 800 рублей за двое суток, где постояльцев ждет минималистичный интерьер с кондиционером, Wi-Fi, ванной комнатой и завтраками. Для тех, кто хочет больше комфорта, есть вариант номера «Делюкс» за 53 800 рублей — помимо всех перечисленных удобств, там имеется терраса. Также гости могут арендовать виллу с видом на озеро стоимостью 174 800 рублей за двое суток. Апартаменты рассчитаны на шесть человек и включают три ванные комнаты, две спальни, гостиную, прямой выход к озеру и абонемент на трехчасовое посещение термального спа. Дом отдыха «Гости» На 1—3 августа доступен для бронирования двухместный стандартный номер стоимостью 14 600 рублей за двое суток. Он оснащен телевизором, интернетом, ванной комнатой со всеми необходимыми принадлежностями, халатами и чайным набором, а также кулером на этаже. Для семей с детьми предлагается номер за 17 200 рублей за тот же период, а также апартаменты с кухней по цене 34 400 рублей. На «Авито» можно найти различные варианты аренды жилья у озера. Самый бюджетный вариант — квартира за 2400 рублей в сутки в 150 метрах от воды, рассчитанная на шесть человек. В ней есть все необходимое для проживания, включая лоджию, а за дополнительную плату доступны баня, прокат серфов и лодок, экскурсии. Более комфортный вариант — апартаменты за 7500 рублей в сутки всего в 50 метрах от озера. Они расположены на закрытой территории с двумя пляжами и мангальными зонами. На базе отдыха «Хутор Увильды» в выходные, с 1 по 3 августа, за 10 000 рублей в сутки предлагают коттедж с собственной террасой, рассчитанный на восемь человек. Дом оборудован душем с санузлом, кухней, двумя спальнями. На его территории есть беседка, мангальная зона и парковка на два места. Среди вариантов размещения у озера встречаются как бюджетные, так и более комфортабельные предложения. Например, можно остановиться в глэмпинге всего за 3,5 тысячи рублей в сутки. Для тех, кто предпочитает повышенный комфорт, на сайте объявлений есть четырехкомнатный дом с собственной баней и бильярдом — его аренда обойдется в 18 тысяч рублей за сутки. Парк-отель «Еловое» На ближайшие выходные стандартный номер стоит 24 200 рублей за двое суток. В эту сумму входит проживание с личным санузлом, кондиционером и завтраком по системе «шведский стол». Люкс с террасой и джакузи обойдется в 50 600 рублей, а самый дорогой вариант — пентхаус с личной террасой — в 110 200 рублей за этот же период. «Уральские зори» В эко-комплексе с 18 по 20 июля можно выбрать один из нескольких вариантов размещения. Стандартный номер с базовыми удобствами стоит 18 000 рублей за две ночи. За 20 000 рублей доступен улучшенный номер с ортопедическим матрасом, панорамными окнами и видом на озеро. Для любителей уединенного отдыха предлагаются домики «Шале» — от 32 000 рублей за двое суток. Стоимость аренды квартир начинается с 2 300 рублей за сутки и может достигать 8 500 рублей. Цена зависит от условий и интерьера. На озере Еловое можно снять жилье на первой береговой линии по разным ценам. Самый доступный вариант — небольшой домик за 2 500 рублей в сутки, где есть несколько спальных мест, сауна и простой интерьер, но туалет расположен на улице. Для тех, кто хочет большего, предлагается двухкомнатный домик «Panorama» за 14 000 рублей в сутки. В нем есть кофемашина, теплые полы, гриль и закрытая территория с парковкой. La Bereg На озере Банное, также известном как Якты-Куль, в августе в эко-комплексе предлагают двухместный «Комфорт» за 14 000 рублей, а также полулюкс за 18 000 рублей. В номерах есть все удобства — интернет, микроволновка, душ, а также окна с видом на озеро или горы. Среди представленных вариантов самым доступным оказалось озеро Банное, где стоимость аренды начинается от 2 200 рублей за сутки за квартиру. Для тех, кто предпочитает более просторное жилье, есть возможность снять дом или таунхаус по цене от 3 500 до 20 000 рублей в сутки. На курорте «Утес» на конец июля доступны номера категории «комфорт» за 20 240 рублей. В стоимость включен завтрак, а в номере имеются личный санузел, телевизор и Wi-Fi. Номер класса «стандарт» можно арендовать за 18 260 рублей в сутки. Завтрак в него также включен. Санаторий «Кисегач» предлагает проживание только при аренде апартаментов от пяти суток. «Семейный» пятиместный обойдется в 45 000 рублей. Питание не включено, а в номере есть телевизор и собственная ванная комната. Там же доступен дом-шалаш на шесть мест за 75 000 рублей за пять ночей. Вариантов размещения возле озера Большой Кисегач не так много. Квартиру можно снять за 1 500 рублей в сутки. Стоимость домов в аренду со всеми удобствами начинается от пяти тысяч рублей за ночь.