В ряде областей европейской России зафиксирован крайне высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Показатель УФ-индекса превышает семь баллов, что считается опасным значением. Пребывание под открытым солнцем при таких условиях может привести к тепловому удару. Что такое ультрафиолетовый индекс, как защититься от его опасного влияния — в материале URA.RU.
Опасный УФ-индекс в центральных регионах
В центральной части европейской России зафиксирован крайне высокий уровень ультрафиолетового излучения. Индекс превышает семь баллов, что считается опасным для здоровья, передает «Интерфакс».
По словам Вильфанда, такая интенсивность УФ-излучения наблюдается редко и связана с чистым воздухом и отсутствием облаков. Пребывание под прямыми солнечными лучами в таких условиях может привести не только к ожогам, но и к тепловому удару.
Что такое ультрафиолетовый индекс
Ультрафиолетовый индекс — это показатель интенсивности солнечного излучения, влияющего на кожу и глаза. Чем выше значение, тем серьезнее риск для здоровья. Узнать текущий индекс можно через мобильные приложения погоды или специализированные сайты.
Как защититься от солнца
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует ежедневно проверять УФ-индекс и корректировать свои планы в зависимости от его уровня. При умеренных значениях (3–7) достаточно стандартных мер: солнцезащитного крема, головного убора и пребывания в тени с 11:00 до 16:00.
В условиях экстремального УФ-излучения (выше восьми) лучше минимизировать время на солнце, особенно в середине дня. Одежда должна максимально закрывать кожу, а солнцезащитные средства — иметь высокий SPF-фактор. Дополнительно можно ориентироваться на «правило тени»: если ваша тень короче роста, значит, солнце особенно активно, и лучше уйти в помещение или плотную тень.
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