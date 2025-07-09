Что делать при тепловом ударе: важные советы врача для спасения жизни

Врач Кондрахин: при тепловом ударе не стесняйтесь лечь в тени и поднять ноги
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Жара не просто «душит» улицы — она сгущает кровь и может убить сердце
Жара не просто «душит» улицы — она сгущает кровь и может убить сердце Фото:

В жару сердце работает с перегрузкой, кровь густеет, а риск тромбов растет. Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал URA.RU, почему жара опасна для сердца, как распознать тепловой удар и что делать, если стало плохо на улице.

Почему жара опасна для сердца

В жару тело теряет много влаги через пот, пытаясь охладиться. Когда воды в организме становится меньше, кровь густеет, становится вязкой, а это повышает нагрузку на сердце. Ему становится тяжелее прокачивать кровь по сосудам, особенно по самым мелким — капиллярам.

«Солнечный свет и жара „воруют“ воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90% состоит из воды. Когда жидкости мало, кровь сгущается, становится вязкой, и сердцу тяжело ее качать», — объяснил URA.RU кардиолог Андрей Кондрахин.

Кровь, став густой, медленнее двигается по сосудам, в некоторых местах может застаиваться, образуя мелкие тромбы. Если такие тромбы соединяются, они превращаются в большой тромб, который может перекрыть сосуд, что приводит к инсульту или инфаркту.

«Представьте: капилляры такие тонкие, что туда может пройти только один эритроцит за раз. Если кровь густая, она еле протискивается, возникает ишемия — нехватка кровоснабжения. Если кровь встанет, образуется тромб. Собрался тромб — это инсульт или инфаркт. Вот почему жара так опасна», — предупредил Кондрахин.

Как понять, что начался тепловой удар

Тепловой удар возникает, когда организм не успевает охлаждаться и теряет способность отдавать тепло. Это может случиться не только на солнце, но и в бане, душном транспорте или в помещении без кондиционера.

«Тепловой удар — это перегрев организма, при котором нарушается теплоотдача. Важно понимать, что солнечный удар — это перегрев головы от солнца, а тепловой может случиться и без солнца, просто от высокой температуры воздуха», — объяснил кардиолог.

Основные симптомы теплового удара:

  • Резкая слабость, ощущение, что «валишься с ног»
  • Сонливость, непреодолимое желание лечь
  • Шум в ушах, звон, заложенность, «мелькание мушек» перед глазами
  • Головная боль, головокружение
  • Тошнота и рвота
  • Учащенное сердцебиение
  • Ощущение, что сейчас потеряешь сознание

«Когда человек начинает чувствовать сильную слабость, звон в ушах, хочется сесть или лечь, это уже первые признаки теплового удара. Потом может появиться рвота, мелькание мушек, шум в голове, и человек может упасть в обморок», — пояснил врач.

Если человеку стало плохо в жару, это сигнал к немедленным действиям. При промедлении тепловой удар может перейти в тяжелое состояние с нарушением сознания и риском для жизни.

Что делать, если почувствовали тепловой удар

Если в жару появилась слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота или потемнение в глазах, важно сразу остановиться и помочь телу охладиться. «Как только появилось ощущение недомогания, не нужно себя заставлять продолжать работать или идти дальше. Сядьте в тени, отдохните, это не каприз организма, а сигнал, что он перегревается», — советует кардиолог.

Первая помощь при перегреве:

  • Перейдите в тень или прохладное место
  • Сядьте или, если плохо, лягте с приподнятыми ногами (это улучшит приток крови к голове)
  • Начните пить воду маленькими глотками, не залпом
  • Смочите лицо, шею, руки, голову водой 
  • Снимите или ослабьте тесную одежду 
  • Постарайтесь не паниковать и не делать резких движений

«Если нет сил сидеть, ложитесь в тени, ноги поднимите выше головы. Это поможет избежать потери сознания. После того как станет легче, можно аккуратно встать. Если самочувствие не улучшается или становится хуже, вызывайте скорую», — подчеркивает врач.

Если вы увидели что человеку стало плохо на солнце, ни в коем случае не лечите человека самостоятельно лекарствами, особенно если не уверены, что с ним происходит. Неправильные препараты могут только навредить, говорит эксперт.

Когда нужно срочно вызывать скорую:

  • Потеря сознания
  • Сильная головная боль, которая не проходит
  • Нарушение речи или координации
  • Слабость в руке или ноге, перекос лица (симптомы инсульта) 
  • Резкая боль в груди или учащенное сердцебиение

«Если человек теряет сознание, независимо от причины, лучше сразу вызвать скорую. Иногда за простым обмороком скрывается инсульт или проблемы с сердцем, и каждая минута важна», — предупреждает Кондрахин.

Какие лекарства повышают риск теплового удара

Некоторые лекарства могут усилить риск теплового удара и обезвоживания в жару, предупреждает кардиолог:

  • Мочегонные препараты — усиливают вывод жидкости из организма, что повышает риск обезвоживания и сгущения крови.
  • Гормональные препараты — ускоряют метаболизм и могут влиять на теплообмен.
  • Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — задерживают воду в организме, повышая вероятность отеков и ухудшая кровообращение.

«Людям, принимающим такие лекарства, особенно гипертоникам, нужно быть крайне осторожными в жару и тщательно следить за своим состоянием», — отмечает врач.

Сколько пить воды в жару

В жару важно поддерживать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара. «Если вы хотите пить — это уже сигнал обезвоживания», — говорит собеседник. Пить нужно не только когда хочется, а регулярно, маленькими глотками каждые пять-семь минут.

Точная норма воды для каждого своя — зависит от того, как вы живете и двигаетесь. Главное — всегда иметь с собой воду и не допускать жажды. Когда вы на улице и двигаетесь, пейте регулярно, чтобы не потерять слишком много жидкости через пот.

Ошибки, которые совершают при попытке помочь

При признаках теплового удара люди часто совершают ошибки, которые могут ухудшить состояние пострадавшего.

  • Не давайте лекарства без назначения врача. «Запихивать в человека таблетки, которые вы сами принимаете, опасно. Давать гипертонику препараты „от давления“ или „от сердца“ без контроля нельзя — можно только навредить», — предупреждает специалист.
  • Не поливайте ледяной водой. Холодная вода может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние. Лучше использовать прохладную воду для обтирания.
  • Не оставляйте человека на солнце. Перенесите его в тень или прохладное место.
  • Не игнорируйте ухудшение состояния. Если человеку не становится лучше после отдыха и питья, вызывайте скорую.
  • Не помогайте, не оценив обстановку. «Прежде чем помогать человеку, убедитесь, что нет угрозы для вашей жизни — например, оголенного провода, висящих конструкций или других опасностей», — советует эксперт. 

При потере сознания, судорогах, нарушении речи, слабости в конечностях или резкой боли в груди нужно немедленно звонить 112.

Как правильно подготовиться к жаре: советы кардиолога

Если температура на улице поднимается до +30…+35 °C и выше, лучше ограничить время пребывания на улице. В идеале — оставаться дома, особенно людям с сердечными заболеваниями и гипертоникам.

Если выйти нужно, вот основные рекомендации:

  • Одевайтесь в легкую, хлопковую одежду светлых тонов. Натуральные ткани хорошо впитывают влагу и позволяют коже дышать, а светлый цвет отражает солнечный свет, снижая нагрев тела.
  • Закрывайте открытые участки тела. Инфракрасное излучение от солнца сильно нагревает кожу, особенно голову. Шляпа или кепка помогут избежать солнечного удара.
  • Двигайтесь медленно и спокойно, избегая интенсивных физических нагрузок. Активная работа мышц увеличивает внутреннее тепло, что в жару опасно.
  • Пейте воду небольшими глотками регулярно. Не ждите жажды — если хочется пить, организм уже обезвожен.
  • Избегайте алкогольных и кофеинсодержащих напитков в течение дня.

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В жару сердце работает с перегрузкой, кровь густеет, а риск тромбов растет. Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал URA.RU, почему жара опасна для сердца, как распознать тепловой удар и что делать, если стало плохо на улице. Почему жара опасна для сердца В жару тело теряет много влаги через пот, пытаясь охладиться. Когда воды в организме становится меньше, кровь густеет, становится вязкой, а это повышает нагрузку на сердце. Ему становится тяжелее прокачивать кровь по сосудам, особенно по самым мелким — капиллярам. «Солнечный свет и жара „воруют“ воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90% состоит из воды. Когда жидкости мало, кровь сгущается, становится вязкой, и сердцу тяжело ее качать», — объяснил URA.RU кардиолог Андрей Кондрахин. Кровь, став густой, медленнее двигается по сосудам, в некоторых местах может застаиваться, образуя мелкие тромбы. Если такие тромбы соединяются, они превращаются в большой тромб, который может перекрыть сосуд, что приводит к инсульту или инфаркту. «Представьте: капилляры такие тонкие, что туда может пройти только один эритроцит за раз. Если кровь густая, она еле протискивается, возникает ишемия — нехватка кровоснабжения. Если кровь встанет, образуется тромб. Собрался тромб — это инсульт или инфаркт. Вот почему жара так опасна», — предупредил Кондрахин. Как понять, что начался тепловой удар Тепловой удар возникает, когда организм не успевает охлаждаться и теряет способность отдавать тепло. Это может случиться не только на солнце, но и в бане, душном транспорте или в помещении без кондиционера. «Тепловой удар — это перегрев организма, при котором нарушается теплоотдача. Важно понимать, что солнечный удар — это перегрев головы от солнца, а тепловой может случиться и без солнца, просто от высокой температуры воздуха», — объяснил кардиолог. Основные симптомы теплового удара: «Когда человек начинает чувствовать сильную слабость, звон в ушах, хочется сесть или лечь, это уже первые признаки теплового удара. Потом может появиться рвота, мелькание мушек, шум в голове, и человек может упасть в обморок», — пояснил врач. Если человеку стало плохо в жару, это сигнал к немедленным действиям. При промедлении тепловой удар может перейти в тяжелое состояние с нарушением сознания и риском для жизни. Что делать, если почувствовали тепловой удар Если в жару появилась слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота или потемнение в глазах, важно сразу остановиться и помочь телу охладиться. «Как только появилось ощущение недомогания, не нужно себя заставлять продолжать работать или идти дальше. Сядьте в тени, отдохните, это не каприз организма, а сигнал, что он перегревается», — советует кардиолог. Первая помощь при перегреве: «Если нет сил сидеть, ложитесь в тени, ноги поднимите выше головы. Это поможет избежать потери сознания. После того как станет легче, можно аккуратно встать. Если самочувствие не улучшается или становится хуже, вызывайте скорую», — подчеркивает врач. Если вы увидели что человеку стало плохо на солнце, ни в коем случае не лечите человека самостоятельно лекарствами, особенно если не уверены, что с ним происходит. Неправильные препараты могут только навредить, говорит эксперт. Когда нужно срочно вызывать скорую: «Если человек теряет сознание, независимо от причины, лучше сразу вызвать скорую. Иногда за простым обмороком скрывается инсульт или проблемы с сердцем, и каждая минута важна», — предупреждает Кондрахин. Какие лекарства повышают риск теплового удара Некоторые лекарства могут усилить риск теплового удара и обезвоживания в жару, предупреждает кардиолог: «Людям, принимающим такие лекарства, особенно гипертоникам, нужно быть крайне осторожными в жару и тщательно следить за своим состоянием», — отмечает врач. Сколько пить воды в жару В жару важно поддерживать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара. «Если вы хотите пить — это уже сигнал обезвоживания», — говорит собеседник. Пить нужно не только когда хочется, а регулярно, маленькими глотками каждые пять-семь минут. Точная норма воды для каждого своя — зависит от того, как вы живете и двигаетесь. Главное — всегда иметь с собой воду и не допускать жажды. Когда вы на улице и двигаетесь, пейте регулярно, чтобы не потерять слишком много жидкости через пот. Ошибки, которые совершают при попытке помочь При признаках теплового удара люди часто совершают ошибки, которые могут ухудшить состояние пострадавшего. При потере сознания, судорогах, нарушении речи, слабости в конечностях или резкой боли в груди нужно немедленно звонить 112. Как правильно подготовиться к жаре: советы кардиолога Если температура на улице поднимается до +30…+35 °C и выше, лучше ограничить время пребывания на улице. В идеале — оставаться дома, особенно людям с сердечными заболеваниями и гипертоникам. Если выйти нужно, вот основные рекомендации:
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