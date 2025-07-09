Что делать при тепловом ударе: важные советы врача для спасения жизни

В жару сердце работает с перегрузкой, кровь густеет, а риск тромбов растет. Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал URA.RU, почему жара опасна для сердца, как распознать тепловой удар и что делать, если стало плохо на улице.
Почему жара опасна для сердца
В жару тело теряет много влаги через пот, пытаясь охладиться. Когда воды в организме становится меньше, кровь густеет, становится вязкой, а это повышает нагрузку на сердце. Ему становится тяжелее прокачивать кровь по сосудам, особенно по самым мелким — капиллярам.
«Солнечный свет и жара „воруют“ воду из организма, потому что мы нагреваемся, и вода испаряется, охлаждая нас. А вода — это универсальный растворитель, и кровь на 90% состоит из воды. Когда жидкости мало, кровь сгущается, становится вязкой, и сердцу тяжело ее качать», — объяснил URA.RU кардиолог Андрей Кондрахин.
Кровь, став густой, медленнее двигается по сосудам, в некоторых местах может застаиваться, образуя мелкие тромбы. Если такие тромбы соединяются, они превращаются в большой тромб, который может перекрыть сосуд, что приводит к инсульту или инфаркту.
«Представьте: капилляры такие тонкие, что туда может пройти только один эритроцит за раз. Если кровь густая, она еле протискивается, возникает ишемия — нехватка кровоснабжения. Если кровь встанет, образуется тромб. Собрался тромб — это инсульт или инфаркт. Вот почему жара так опасна», — предупредил Кондрахин.
Как понять, что начался тепловой удар
Тепловой удар возникает, когда организм не успевает охлаждаться и теряет способность отдавать тепло. Это может случиться не только на солнце, но и в бане, душном транспорте или в помещении без кондиционера.
«Тепловой удар — это перегрев организма, при котором нарушается теплоотдача. Важно понимать, что солнечный удар — это перегрев головы от солнца, а тепловой может случиться и без солнца, просто от высокой температуры воздуха», — объяснил кардиолог.
Основные симптомы теплового удара:
- Резкая слабость, ощущение, что «валишься с ног»
- Сонливость, непреодолимое желание лечь
- Шум в ушах, звон, заложенность, «мелькание мушек» перед глазами
- Головная боль, головокружение
- Тошнота и рвота
- Учащенное сердцебиение
- Ощущение, что сейчас потеряешь сознание
«Когда человек начинает чувствовать сильную слабость, звон в ушах, хочется сесть или лечь, это уже первые признаки теплового удара. Потом может появиться рвота, мелькание мушек, шум в голове, и человек может упасть в обморок», — пояснил врач.
Если человеку стало плохо в жару, это сигнал к немедленным действиям. При промедлении тепловой удар может перейти в тяжелое состояние с нарушением сознания и риском для жизни.
Что делать, если почувствовали тепловой удар
Если в жару появилась слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота или потемнение в глазах, важно сразу остановиться и помочь телу охладиться. «Как только появилось ощущение недомогания, не нужно себя заставлять продолжать работать или идти дальше. Сядьте в тени, отдохните, это не каприз организма, а сигнал, что он перегревается», — советует кардиолог.
Первая помощь при перегреве:
- Перейдите в тень или прохладное место
- Сядьте или, если плохо, лягте с приподнятыми ногами (это улучшит приток крови к голове)
- Начните пить воду маленькими глотками, не залпом
- Смочите лицо, шею, руки, голову водой
- Снимите или ослабьте тесную одежду
- Постарайтесь не паниковать и не делать резких движений
«Если нет сил сидеть, ложитесь в тени, ноги поднимите выше головы. Это поможет избежать потери сознания. После того как станет легче, можно аккуратно встать. Если самочувствие не улучшается или становится хуже, вызывайте скорую», — подчеркивает врач.
Если вы увидели что человеку стало плохо на солнце, ни в коем случае не лечите человека самостоятельно лекарствами, особенно если не уверены, что с ним происходит. Неправильные препараты могут только навредить, говорит эксперт.
Когда нужно срочно вызывать скорую:
- Потеря сознания
- Сильная головная боль, которая не проходит
- Нарушение речи или координации
- Слабость в руке или ноге, перекос лица (симптомы инсульта)
- Резкая боль в груди или учащенное сердцебиение
«Если человек теряет сознание, независимо от причины, лучше сразу вызвать скорую. Иногда за простым обмороком скрывается инсульт или проблемы с сердцем, и каждая минута важна», — предупреждает Кондрахин.
Какие лекарства повышают риск теплового удара
Некоторые лекарства могут усилить риск теплового удара и обезвоживания в жару, предупреждает кардиолог:
- Мочегонные препараты — усиливают вывод жидкости из организма, что повышает риск обезвоживания и сгущения крови.
- Гормональные препараты — ускоряют метаболизм и могут влиять на теплообмен.
- Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) — задерживают воду в организме, повышая вероятность отеков и ухудшая кровообращение.
«Людям, принимающим такие лекарства, особенно гипертоникам, нужно быть крайне осторожными в жару и тщательно следить за своим состоянием», — отмечает врач.
Сколько пить воды в жару
В жару важно поддерживать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания и теплового удара. «Если вы хотите пить — это уже сигнал обезвоживания», — говорит собеседник. Пить нужно не только когда хочется, а регулярно, маленькими глотками каждые пять-семь минут.
Точная норма воды для каждого своя — зависит от того, как вы живете и двигаетесь. Главное — всегда иметь с собой воду и не допускать жажды. Когда вы на улице и двигаетесь, пейте регулярно, чтобы не потерять слишком много жидкости через пот.
Ошибки, которые совершают при попытке помочь
При признаках теплового удара люди часто совершают ошибки, которые могут ухудшить состояние пострадавшего.
- Не давайте лекарства без назначения врача. «Запихивать в человека таблетки, которые вы сами принимаете, опасно. Давать гипертонику препараты „от давления“ или „от сердца“ без контроля нельзя — можно только навредить», — предупреждает специалист.
- Не поливайте ледяной водой. Холодная вода может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние. Лучше использовать прохладную воду для обтирания.
- Не оставляйте человека на солнце. Перенесите его в тень или прохладное место.
- Не игнорируйте ухудшение состояния. Если человеку не становится лучше после отдыха и питья, вызывайте скорую.
- Не помогайте, не оценив обстановку. «Прежде чем помогать человеку, убедитесь, что нет угрозы для вашей жизни — например, оголенного провода, висящих конструкций или других опасностей», — советует эксперт.
При потере сознания, судорогах, нарушении речи, слабости в конечностях или резкой боли в груди нужно немедленно звонить 112.
Как правильно подготовиться к жаре: советы кардиолога
Если температура на улице поднимается до +30…+35 °C и выше, лучше ограничить время пребывания на улице. В идеале — оставаться дома, особенно людям с сердечными заболеваниями и гипертоникам.
Если выйти нужно, вот основные рекомендации:
- Одевайтесь в легкую, хлопковую одежду светлых тонов. Натуральные ткани хорошо впитывают влагу и позволяют коже дышать, а светлый цвет отражает солнечный свет, снижая нагрев тела.
- Закрывайте открытые участки тела. Инфракрасное излучение от солнца сильно нагревает кожу, особенно голову. Шляпа или кепка помогут избежать солнечного удара.
- Двигайтесь медленно и спокойно, избегая интенсивных физических нагрузок. Активная работа мышц увеличивает внутреннее тепло, что в жару опасно.
- Пейте воду небольшими глотками регулярно. Не ждите жажды — если хочется пить, организм уже обезвожен.
- Избегайте алкогольных и кофеинсодержащих напитков в течение дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.