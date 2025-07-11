Минтруд раскрыл, сколько вернувшихся бойцов СВО нашли работу

В данный момент, обеспечены занятостью более 48 тысяч вернувшихся из зоны СВО солдат. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на заседании Президиума Совета законодателей России.
«На текущий момент у нас обеспечены занятностью свыше 48 тыс. вернувшихся наших участников специальной военной операции», — заявила Баталина. Сделала она это во время трансляции на официальном канале Совета Федерации на Rutube.
Но она отметила, что не все из них готовы приступить к работе. Это связано с тем, что некоторые солдаты еще проходят реабилитацию, восстанавливают здоровье и проходят социальную адаптацию.
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