Минтруд раскрыл, сколько вернувшихся бойцов СВО нашли работу

Баталина заявила, что более 48 тысяч вернувшихся бойцов СВО нашли работу
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Не все солдаты готовы преступить к работе, в том числе из-за состояния здоровья, заявляет Ольга Баталина
Не все солдаты готовы преступить к работе, в том числе из-за состояния здоровья, заявляет Ольга Баталина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В данный момент, обеспечены занятостью более 48 тысяч вернувшихся из зоны СВО солдат. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на заседании Президиума Совета законодателей России.

«На текущий момент у нас обеспечены занятностью свыше 48 тыс. вернувшихся наших участников специальной военной операции», — заявила Баталина. Сделала она это во время трансляции на официальном канале Совета Федерации на Rutube.

Но она отметила, что не все из них готовы приступить к работе. Это связано с тем, что некоторые солдаты еще проходят реабилитацию, восстанавливают здоровье и проходят социальную адаптацию.

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В данный момент, обеспечены занятостью более 48 тысяч вернувшихся из зоны СВО солдат. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на заседании Президиума Совета законодателей России. «На текущий момент у нас обеспечены занятностью свыше 48 тыс. вернувшихся наших участников специальной военной операции», — заявила Баталина. Сделала она это во время трансляции на официальном канале Совета Федерации на Rutube. Но она отметила, что не все из них готовы приступить к работе. Это связано с тем, что некоторые солдаты еще проходят реабилитацию, восстанавливают здоровье и проходят социальную адаптацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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