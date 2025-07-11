Астраханские выборы-2025 потеряли управляемость

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная кампания в Астрахани началась с конфликтов
Предвыборная кампания в Астрахани началась с конфликтов Фото:

Власти теряют контроль над выборами в думу Астрахани. По словам инсайдера URA.RU из политического истеблишмента региона, местное отделение КПРФ отказалось от договоренностей с внутриполитическим блоком администрации Астраханской области по поводу «проходных» округов. Это привело к конфликту с властями, который ведет к скандалам на выборах. 

В думе Астрахани 36 мандатов. На прошлых выборах 2020 года "Единая Россия" 22 места, "Справедливая Россия" — четыре, ЛДПР и КПРФ — по два. Шесть кресел заняли самовыдвиженцы.  

Изначально компартии были предложены два мандата, как это было на прошлых выборах в 2020 году, сообщает инсайдер. Речь шла об округах №8 и 35. Однако в КПРФ изучили списки «Единой России» и замахнулись еще на два потенциально проходных округа. Секретарь местного обкома Сергей Севастьянов получил согласие от ЦК и заручился его поддержкой.

«Они пытаются изменить договоренности, но администрация не идет на встречу. В случае провала диалога КПРФ будет использовать свой излюбленный метод — устраивать скандалы в день голосования и блокировать работу избиркомов. Главная их цель — скандализация кампании», — отмечает анонимный собеседник агентства. 

URA.RU связалось с региональным лидером компартии. «Наша цель — занять все места в думе, а не четыре», — заявил Севастьянов в беседе с нами.

В ответ на эти амбиции близкие к областной администрации анонимные telegram-каналы начали критиковать регионального лидера коммунистов и заявлять о якобы расколе в отделении партии. Сам Севастьянов уверяет, что у него «деловые» отношения с администрацией, а претензий у сторон пока нет. Дозвониться до профильного замгубернатора Кирилла Каюкова не удалось.

В «Единой России» относят астраханские выборы к числу сложных. Весной там уже случился скандал федерального уровня, когда тысячи предпринимателей оспорили постановление городской думы и заявили о намерении получить представительство в органе по итогам выборов-2025.

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Власти теряют контроль над выборами в думу Астрахани. По словам инсайдера URA.RU из политического истеблишмента региона, местное отделение КПРФ отказалось от договоренностей с внутриполитическим блоком администрации Астраханской области по поводу «проходных» округов. Это привело к конфликту с властями, который ведет к скандалам на выборах.  Изначально компартии были предложены два мандата, как это было на прошлых выборах в 2020 году, сообщает инсайдер. Речь шла об округах №8 и 35. Однако в КПРФ изучили списки «Единой России» и замахнулись еще на два потенциально проходных округа. Секретарь местного обкома Сергей Севастьянов получил согласие от ЦК и заручился его поддержкой. «Они пытаются изменить договоренности, но администрация не идет на встречу. В случае провала диалога КПРФ будет использовать свой излюбленный метод — устраивать скандалы в день голосования и блокировать работу избиркомов. Главная их цель — скандализация кампании», — отмечает анонимный собеседник агентства.  URA.RU связалось с региональным лидером компартии. «Наша цель — занять все места в думе, а не четыре», — заявил Севастьянов в беседе с нами. В ответ на эти амбиции близкие к областной администрации анонимные telegram-каналы начали критиковать регионального лидера коммунистов и заявлять о якобы расколе в отделении партии. Сам Севастьянов уверяет, что у него «деловые» отношения с администрацией, а претензий у сторон пока нет. Дозвониться до профильного замгубернатора Кирилла Каюкова не удалось. В «Единой России» относят астраханские выборы к числу сложных. Весной там уже случился скандал федерального уровня, когда тысячи предпринимателей оспорили постановление городской думы и заявили о намерении получить представительство в органе по итогам выборов-2025.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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