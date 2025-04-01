Тысячи бизнесменов вступили в борьбу с мэрией — за Астрахань

Астраханские власти пошли на эскалацию конфликта с армией предпринимателей, контролирующей треть города. Они намерены обжаловать решение областного суда, который занял сторону коммерсантов и отменил повышение налогов на недвижимость. Обострять противостояние чиновники решили в канун выборов в городскую думу Астрахани. Теперь бизнесмены, которые и без того имели планы сформировать свою фракцию, будут действовать жестче, говорят собеседники URA.RU из региона. Скандал может перейти в силовое поле.
Гордума берет реванш
Еще 10 марта астраханские бизнесмены праздновали победу — им удалось избежать рекордного повышения налога на недвижимость для бизнеса с 0,5% до 2%. Такое решение приняла местная гордума, чтобы наполнить бюджет. Рост налога на имущество в ряде случаев составил 400-700%. Ситуация привела к массовым судебным искам от бизнесменов. Всего прошло пять заседаний, а общее число исков достигло 1300. В итоге областной суд отменил решение городских депутатов. Для дальнейшей защиты своих интересов бизнесмены создали «Альянс жителей и предпринимателей Астраханской области».
Источники агентства сообщают, что городское руководство во главе с Игорем Редькиным не согласилось с решением областного суда. Чиновники намерены обжаловать его и уже готовят соответствующие документы. Апелляция будет подана в первой половине апреля.
«Официально никаких объявлений со стороны властей сделано не было, но юристы городской думы уже делают документацию. С вероятностью в 95% будут обжаловать решение суда», — отмечает инсайдер, близкий к мэрии.
Представители администрации или гордумы Астрахани не вступали в переговоры с группой предпринимателей. Вся коммуникация строится по «неофициальным каналам», через симпатизирующих бизнесменам оппозиционных депутатов, говорит собеседник URA.RU.
Один из таких депутатов — Евгений Дунаев (СРЗП), работающий в областной думе. В беседе с агентством он назвал стратегию властей "самоубийственной".
«Ситуация перед выборами у них тяжелая, зная, что они приняли. Действующим депутатам будет тяжело переизбраться и объяснить людям, что они ничего плохого не сделали. А усугублять этот конфликт — самоубийство», — полагает Дунаев.
Власти могли бы завершить конфликт, так как результаты суда удовлетворили протестующих. «Предприниматели довольны решением суда и считают, что все закончилось. Но власти, вероятно, будут предпринимать попытки пересмотра этих вопросов и опротестования решения суда. Скорее всего, это была просто ошибка: коэффициент не пересматривали долгое время, а нужно было делать это в течение двух-трех лет, чтобы было не так заметно», — говорит депутат облдумы от ЛДПР Тимофей Щербаков.
Обжалование решения областного суда гордумой может быть и бюрократической формальностью, — считает политобозреватель Андрей Гусий. «Это неудачный ход с точки зрения политтехнологий перед выборами, потому что подобные вопросы нужно решать не во время избирательных кампаний. Но надо четко понимать: есть регламент, есть юридический отдел, задача которого — обжаловать до победного. Ведь из-за этого решения суда происходят выпадающие доходы, и, в последствие, может дойти и до прокуратуры, которая накажет сотрудников думы за бездействие», — комментирует политолог.
Агентство несколько раз связывалось с пресс-службой гордумы Астрахани. Там, ссылаясь на отсутствие руководителя, не дали комментариев.
Дестабилизация выборов
Происходящее усиливает предвыборное напряжение в регионе, ситуация выходит из-под контроля. По неофициальным данным, ранее внутриполитический блок согласовал выдвижение представителей недовольной группы, но только от ЛДПР. Есть уже трое одобренных правительством кандидатов.
«Если решение суда все же обжалуют, масса недовольных пойдет другими способами: от КПРФ или самовыдвиженцами. Это приведет к хаосу во время кампании», — сообщает анонимный собеседник агентства.
«ЛДПР — это хороший вариант, относительно безопасный для региона. Известно, что партия провластная, и если бизнесмены выдвинутся от ЛДПР, это будет достаточно тихая история, без резонанса и последствий. Дальше определенного порога они не пойдут», — комментирует Андрей Гусий.
Как ранее сообщало URA.RU, общая численность сотрудников недовольных полутора тысяч предпринимателей составляет 180 тысяч человек. Эта цифру можно считать административным ресурсом группы. Население всей Астрахани составляет 465 тысяч человек на 2024 год.
Альянс бизнесменов создавался исключительно под выборы в гордуму в 2025 году. В этом убежден представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе Виталий Арьков.
«Группа астраханских предпринимателей сообщила о создании собственной организации, которая является чистой воды pr-проектом под выборы нового созыва городской думы. Стало понятно, что выдающие себя за представителей всего бизнес-сообщества Астрахани не заинтересованы в диалоге с властью, которая решением областных судей фактически сделала шаг навстречу и пригласила к обсуждению проблемы наполнения муниципального бюджета», — говорит эксперт.
Арьков также считает, что бизнесмены «рвутся к распилу» бюджетных денег и надеются получить контроль над гордумой, чтобы влиять на мэрию и распределение муниципальных контрактов. «Здесь нет ничего нового — давно обкатанная схема», — добавил он.
Спасут ли ситуацию
Собеседники агентства из Астрахани сообщают, что риски протестного голосования фиксируют и во внутриполитическом блоке региона. Стало очевидно, что пускать на выборы действующих депутатов — опасно и непредсказуемо. Ожидается изменение состава гордумы примерно на две трети.
Депутат заксобрания Евгений Дунаев полагает, что такой сценарий наиболее вероятный. Этим и объясняется уверенность чиновников, противодействующих предпринимателям прямо накануне выборов.
«Больше половины действующих депутатов точно не окажутся в следующем созыве. Кто-то сам не захочет, кто-то переехал, кого-то не устраивает деятельность в партии. Будут выставлять новеньких. Они будут говорить, что предыдущие — нехорошие», — говорит народный избранник.
В предварительном голосовании «Единой России» сегодня участвуют 13 действующих депутатов. Всего их во фракции 27.
При этом ожидать серьезных переговоров с представителями «Альянса» не следует. В случае их чрезмерной активности могут быть привлечены силовые ресурсы, убежден Виталий Арьков.
«Правила игры становятся другими — областная власть не станет ни о чем договариваться с муниципальными депутатами, по факту окончательно становящимися политической декорацией. И сообщения о том, что повышение налога на недвижимость все же состоится — яркое тому подтверждение. На тех же „авторитетных предпринимателей“, кто рискнет дестабилизировать общественно-политическую обстановку — тоже есть управа. Почти наверняка в их деятельности есть моменты, которые при более внимательном изучении заинтересуют фискалов, а то и следователей», — комментирует эксперт.
Главный редактор аналитического интернет-портала "Акценты" Антон Чаблин сомневается в перспективах движения предпринимателей в Астрахани. По его мнению, оно направлено на дестабилизацию системы, чего явно не допустят политические администраторы.
«Да, удастся на волне недовольства политикой мэра Игоря Редькина создать некий политический импульс на выборах. Но уж точно говорить о „перехвате контроля“ над гордумой не приходится. Сейчас даже в самых либеральных мегаполисах Сибири и Дальнего Востока даже системная оппозиция уже давно не побеждает — политическая конъюнктура не та. Да и администрация региона, которую возглавляет в прошлом военный человек Игорь Бабушкин, такого раскачивания лодки не допустит», — полагает Чаблин.
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