В ХМАО школьники разгромили военную технику на мемориале

В Нефтеюганске школьники повредили боевую машину пехоты на мемориальном комплексе «Верным сынам Отечества». Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«Сотрудники полиции установили, что к инциденту причастны двое 8-летних школьников. Несовершеннолетние нанесли механические повреждения осветительным приборам, повредив три фары боевой машины», — сообщается в telegram-канале.
В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Один из мальчиков ранее уже состоял на профилактическом учете за кражу самоката., после инцидента его товарищ также будет поставлен на учет.
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