10 июля 2025

В ХМАО школьники разгромили военную технику на мемориале

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Школьники из Нефтеюганска испортили технику возле мемориала
Школьники из Нефтеюганска испортили технику возле мемориала Фото:

В Нефтеюганске школьники повредили боевую машину пехоты на мемориальном комплексе «Верным сынам Отечества». Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Сотрудники полиции установили, что к инциденту причастны двое 8-летних школьников. Несовершеннолетние нанесли механические повреждения осветительным приборам, повредив три фары боевой машины», — сообщается в telegram-канале.

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Один из мальчиков ранее уже состоял на профилактическом учете за кражу самоката., после инцидента его товарищ также будет поставлен на учет.

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В Нефтеюганске школьники повредили боевую машину пехоты на мемориальном комплексе «Верным сынам Отечества». Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Сотрудники полиции установили, что к инциденту причастны двое 8-летних школьников. Несовершеннолетние нанесли механические повреждения осветительным приборам, повредив три фары боевой машины», — сообщается в telegram-канале. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Один из мальчиков ранее уже состоял на профилактическом учете за кражу самоката., после инцидента его товарищ также будет поставлен на учет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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