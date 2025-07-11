Якушев посетил новый центр притяжения ИТ-гениев в Костроме

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев посетил новое здание Высшей школы информационных технологий при Костромском государственном университете. Он отметил, что развитие подобных образовательных центров имеет особое значение для российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Это важное направление. Цифровизация и специалисты в ней — востребованы. Существующий кластер закрывает потребности в кадрах, которые возникают в Костромской области», — заявил Якушев. Его слова приводит ЕР на своем сайте.
Секретарь генсовета отметил, что создание современных образовательных центров способствует удержанию молодежи в регионе. По мнению Якушева, действующая нормативная база и процессы цифровизации позволяют вузам формировать малые инновационные предприятия, что способствует развитию экономики и пополнению бюджета.
Образовательный центр после капитального ремонта уже принял более 500 студентов. В здании оборудованы компьютерные классы, VR-лаборатории, коворкинги, где готовят IT-специалистов, вовлекая студентов в реальные цифровые проекты с первого курса для формирования востребованных компетенций.
На базе центра в рамках партпроекта «Цифровая Россия» проходят курсы, семинары и кибертурниры по информационной безопасности и искусственному интеллекту. Участвовать могут студенты, школьники, пенсионеры и все желающие.
Проект «Цифровая Россия» направлен на развитие цифровых сервисов, повышение цифровой грамотности и защиту персональных данных. Ежегодно обучение по проекту проходят свыше 150 тысяч школьников и студентов.
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