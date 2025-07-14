Починили и забыли: дорога до свердловского села, сделанная по указу Путина, начала разрушаться. Видео

Дорога из Нижнего Тагила до села Серебрянка не ремонтировалась восемь лет

15 июля 2025 в 09:30 Размер текста - 17 +

Дорога в село Серебрянка в 2015 году Фото: Валерий Климцев Дорога от города Нижний Тагил до села Серебрянка (Свердловская область), которую назвали «президентской» после вмешательства в 2016 году главы страны Владимира Путина, осталась без должного внимания. Она стала проседать, появились ямы. Об этом URA.RU рассказали жители села. Дорога, длиной в 65 километров, требует капитального ремонта и асфальтирования из-за увеличившегося потока машин. Путь очень полюбили туристы, катающиеся и зимой, и летом на реку Чусовая. «Одни ямы, просадки дороги. Особенно на участке между селом Северка и поселком Серебрянка. То есть какие-то работы ведутся частично, понемногу, но по-серьезному ремонтом дороги никто не занимается. Хотя с 2016—2017 года интенсивность движения на ней выросла, наверное, в десятки раз. Село Верхняя Ослянка находится на территории природного парка река Чусовая и на берегу реки Чусовой. Это популярный туристический маршрут. Уже пора серьезно ставить вопрос об асфальтировании нашей дороги», — посетовала одна из жительниц Серебрянки. Трасса также связывает Нижний Тагил с поселком Синегорский, Северкой и селом Верхняя Ослянка. По словам жителей, после капитального ремонта на поездку из Серебрянки до города уходило около часа, а сейчас до полутора часов. При этом трасса является связующей — в Нижний Тагил жители ездят и за основными продуктами, и за медицинской помощью. Так как само село небольшое, проживает там фактически порядка 250 человек. Новость по теме Дорога в «отрезанную от цивилизации» Серебрянку за 285 млн вновь требует ремонта. «Не прошло и года». ФОТО В администрации Нижнего Тагила уточнили, что этим участком занимается областное министерство транспорта. Агентство направило запрос в департамент информполитики Свердловской области, ответ ожидается, а также в пресс-службу федерального минтранса. Ответ ожидается. О проблеме с дорогой рассказал Путину в ходе большой пресс-конференции свердловский журналист в декабре 2016 года. Тогда она больше была похожа на лесную тропу. Добираться до Серебрянки было сложно даже на внедорожнике. А во время распутицы село вообще оказывалось оторвано от мира. В 2017 году дорогу отремонтировали. Был снят слой глины, проложена щебенка, которую потом засыпали песком и укатали катками. Жители остались очень довольны. Финансирование дороги тогда было увеличено до 250 миллионов рублей. Ситуацию под контролем держал губернатор Евгений Куйвашев. Однако спустя годы проблема с дорогой стала возвращаться на круги своя. В августе 2024 года, после жалоб жителей, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отсутствия надлежащей транспортной инфраструктуры в селе. А в апреле 2025 года потребовал от и. о. руководителя свердловского следственного управления Анатолия Надбитова в кратчайшие сроки завершить расследование и передать дело в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорога от города Нижний Тагил до села Серебрянка (Свердловская область), которую назвали «президентской» после вмешательства в 2016 году главы страны Владимира Путина, осталась без должного внимания. Она стала проседать, появились ямы. Об этом URA.RU рассказали жители села. Дорога, длиной в 65 километров, требует капитального ремонта и асфальтирования из-за увеличившегося потока машин. Путь очень полюбили туристы, катающиеся и зимой, и летом на реку Чусовая. «Одни ямы, просадки дороги. Особенно на участке между селом Северка и поселком Серебрянка. То есть какие-то работы ведутся частично, понемногу, но по-серьезному ремонтом дороги никто не занимается. Хотя с 2016—2017 года интенсивность движения на ней выросла, наверное, в десятки раз. Село Верхняя Ослянка находится на территории природного парка река Чусовая и на берегу реки Чусовой. Это популярный туристический маршрут. Уже пора серьезно ставить вопрос об асфальтировании нашей дороги», — посетовала одна из жительниц Серебрянки. Трасса также связывает Нижний Тагил с поселком Синегорский, Северкой и селом Верхняя Ослянка. По словам жителей, после капитального ремонта на поездку из Серебрянки до города уходило около часа, а сейчас до полутора часов. При этом трасса является связующей — в Нижний Тагил жители ездят и за основными продуктами, и за медицинской помощью. Так как само село небольшое, проживает там фактически порядка 250 человек. В администрации Нижнего Тагила уточнили, что этим участком занимается областное министерство транспорта. Агентство направило запрос в департамент информполитики Свердловской области, ответ ожидается, а также в пресс-службу федерального минтранса. Ответ ожидается. О проблеме с дорогой рассказал Путину в ходе большой пресс-конференции свердловский журналист в декабре 2016 года. Тогда она больше была похожа на лесную тропу. Добираться до Серебрянки было сложно даже на внедорожнике. А во время распутицы село вообще оказывалось оторвано от мира. В 2017 году дорогу отремонтировали. Был снят слой глины, проложена щебенка, которую потом засыпали песком и укатали катками. Жители остались очень довольны. Финансирование дороги тогда было увеличено до 250 миллионов рублей. Ситуацию под контролем держал губернатор Евгений Куйвашев. Однако спустя годы проблема с дорогой стала возвращаться на круги своя. В августе 2024 года, после жалоб жителей, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отсутствия надлежащей транспортной инфраструктуры в селе. А в апреле 2025 года потребовал от и. о. руководителя свердловского следственного управления Анатолия Надбитова в кратчайшие сроки завершить расследование и передать дело в суд.