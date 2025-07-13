Всех работников «Баден-Бадена» выписали из больницы после отравления хлором

Из больницы Екатеринбурга выписали 31 сотрудника «Баден-Баден», отравившихся после случайного разлива хлора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе термального комплекса.
«Всех сотрудников выписали из больницы. Как рассказали сегодня нам наши коллеги, они чувствуют себя хорошо, настроение отличное, и, как ожидается, вернутся к работе в ближайшее время», — поделились в «Баден Бадене».
Кроме того, руководство компании приняло решение поощрить премиями сотрудников, проявивших самообладание в сложившейся ситуации и действовавших согласно инструкции. На данный момент комплекс работает в штатном режиме, а Роспотребнадзором не было выявлено угроз для посетителей в воздухе и воде.
Как ранее сообщало URA.RU, утром 13 июля в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам», — комментировали представители «Баден-Бадена».
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