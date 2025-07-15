В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) паук сплел паутину, которая способна выдержать от 40 до 260 кг веса. Как сообщили в пресс-службе учреждения, паутину плетут только паучихи.
«Паутинное волокно выдерживает нагрузку от 40 до 260 килограммов на квадратный миллиметр. При попутном ветре создатель паутины может пролететь на ней до 400 километров», — сообщили в нацпарке.
Паук-крестовик сплел паутину в патрульном «УАЗике. Это помогает охотиться. Сеть самки крестовика имеет ровно 39 радиусов. Все рассчитано математически: имеется 1245 точек прикрепления радиусов к спирали и 35 витков спирали.
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