15 июля 2025

В челябинском нацпарке паук сплел паутину, выдерживающую 260 кг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Паук сплел паутину, на которой может пролететь 400 км
Паук сплел паутину, на которой может пролететь 400 км Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) паук сплел паутину, которая способна выдержать от 40 до 260 кг веса. Как сообщили в пресс-службе учреждения, паутину плетут только паучихи.

«Паутинное волокно выдерживает нагрузку от 40 до 260 килограммов на квадратный миллиметр. При попутном ветре создатель паутины может пролететь на ней до 400 километров», — сообщили в нацпарке.

Паук-крестовик сплел паутину в патрульном «УАЗике. Это помогает охотиться. Сеть самки крестовика имеет ровно 39 радиусов. Все рассчитано математически: имеется 1245 точек прикрепления радиусов к спирали и 35 витков спирали.

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) паук сплел паутину, которая способна выдержать от 40 до 260 кг веса. Как сообщили в пресс-службе учреждения, паутину плетут только паучихи. «Паутинное волокно выдерживает нагрузку от 40 до 260 килограммов на квадратный миллиметр. При попутном ветре создатель паутины может пролететь на ней до 400 километров», — сообщили в нацпарке. Паук-крестовик сплел паутину в патрульном «УАЗике. Это помогает охотиться. Сеть самки крестовика имеет ровно 39 радиусов. Все рассчитано математически: имеется 1245 точек прикрепления радиусов к спирали и 35 витков спирали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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