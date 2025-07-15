15 июля 2025

В Челябинске пройдет фестиваль молодежной культуры «Голос поколений»

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрит-художники полностью преобразуют пространство челябинского креативного кластера
Стрит-художники полностью преобразуют пространство челябинского креативного кластера Фото:

В Челябинске 30 августа креативный кластер Svoboda2 станет площадкой для фестиваля молодежной культуры «Голос Поколений». Организаторы обещают различные направления, мастер-классы и паблик-токи.

«Фестиваль объединит в себе разные направления — тачки, спорт, музыку, танцы, творчество, образование и нашу уральскую кухню. „Голос поколений“ — про свободу творчества, мысли и самовыражения. Его делают люди для людей — таких же неравнодушных и любящих наш регион», — отметили в группе фестиваля во «ВКонтакте».

Территория Svoboda2 будет разделена на пять интерактивных зон — для творчества, спорта и здорового образа жизни, активного отдыха с танцами и автомобилями, отдыха и образования. Также на фестивале будет работать магазин с локальными брендами и корнеры. Мероприятие начнется в 12:00, вход на него бесплатный. Главным событием станет преображение пространства Svoboda2 стрит-художниками.

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В Челябинске 30 августа креативный кластер Svoboda2 станет площадкой для фестиваля молодежной культуры «Голос Поколений». Организаторы обещают различные направления, мастер-классы и паблик-токи. «Фестиваль объединит в себе разные направления — тачки, спорт, музыку, танцы, творчество, образование и нашу уральскую кухню. „Голос поколений“ — про свободу творчества, мысли и самовыражения. Его делают люди для людей — таких же неравнодушных и любящих наш регион», — отметили в группе фестиваля во «ВКонтакте». Территория Svoboda2 будет разделена на пять интерактивных зон — для творчества, спорта и здорового образа жизни, активного отдыха с танцами и автомобилями, отдыха и образования. Также на фестивале будет работать магазин с локальными брендами и корнеры. Мероприятие начнется в 12:00, вход на него бесплатный. Главным событием станет преображение пространства Svoboda2 стрит-художниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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