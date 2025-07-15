В Челябинске пройдет фестиваль молодежной культуры «Голос поколений»

В Челябинске 30 августа креативный кластер Svoboda2 станет площадкой для фестиваля молодежной культуры «Голос Поколений». Организаторы обещают различные направления, мастер-классы и паблик-токи.
«Фестиваль объединит в себе разные направления — тачки, спорт, музыку, танцы, творчество, образование и нашу уральскую кухню. „Голос поколений“ — про свободу творчества, мысли и самовыражения. Его делают люди для людей — таких же неравнодушных и любящих наш регион», — отметили в группе фестиваля во «ВКонтакте».
Территория Svoboda2 будет разделена на пять интерактивных зон — для творчества, спорта и здорового образа жизни, активного отдыха с танцами и автомобилями, отдыха и образования. Также на фестивале будет работать магазин с локальными брендами и корнеры. Мероприятие начнется в 12:00, вход на него бесплатный. Главным событием станет преображение пространства Svoboda2 стрит-художниками.
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