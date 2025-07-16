В Челябинске по проектам КРТ построят несколько крупных микрорайонов

Госкорпорация в первой половине 2025 года под строительство новых микрорайонов в рамках КРТ реализовала в Челябинске земли с градостроительным потенциалом 331, 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ДОМ РФ.
«Госкорпорацией ДОМ РФ в первой половине 2025 года под строительство жилья были проданы участки в Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Тамбовской и Челябинской областях, Москве, Краснодарском и Приморском краях, Республике Марий Эл. Суммарный градостроительный потенциал площадок — около 444 000 квадратных метров. Из них 331 500 квадратных метров жилья планируется построить в Челябинске по проекту комплексного развития территории (КРТ)», — отметили в пресс-службе ДОМ.РФ.
В марте 2025 года глава Челябинска Алексей Лошкин во время доклада депутатам Челябинской городской думы сообщал, что всего в городе планируется возвести еще больше — 487 500 квадратных метров жилья в рамках комплексного развития территорий. Также мэр города сообщал о том, что под новые ЖК в городе отведено пять участков в трех районах города.
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