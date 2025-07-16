В начале июля 2025 в Индустриальном районе Перми произошел инцидент. Собаку породы пти-брабансон загрызла соседская овчарка. Происшествие случилось во дворе около подъезда многоквартирного дома, где проживает семья погибшего животного. На момент трагедии хозяйка собаки Евгения находилась на работе, а ее мать выгуливала питомца по кличке Бренди.
«Как только Бренди, находившийся на поводке, вышел из подъезда, на него внезапно напала овчарка, принадлежащая одному из соседей и свободно разгуливавшая по двору. Агрессивное животное укусило маленькую собаку в область позвоночника. Мать пыталась отбить питомца, нанося удары по овчарке телефоном, однако спасти Бренди не удалось — он скончался», — пишет «КП — Пермь» со ссылкой на слова пермячки.
Очевидцем произошедшего стал младший двоюродный брат Евгении, страдающий синдромом Дауна. Мальчик тяжело пережил увиденное: он кричал, рыдал и вырывал у себя волосы от стресса. Впоследствии он не смог заснуть всю ночь, и его матери пришлось дать ему успокоительное средство.
Хозяином овчарки, по словам пострадавшей стороны, оказался мужчина по имени Бахтиер, проживающий в частном доме по соседству. В Перми он живет более десяти лет, а в последние годы возвел второй этаж своего дома и открыл нелегальный хостел для соотечественников. Овчарку он завел для охраны территории, периодически отпуская ее с цепи без поводка, несмотря на расположенную поблизости детскую площадку.
Евгения намерена требовать от владельца овчарки полного возмещения материального и морального ущерба, причиненного гибелью ее питомца. Кроме того, девушка требует привлечь к ответственности администрацию Перми за бездействие, поскольку на овчарку уже были жалобы, она портила чужое имущество. Однако инциденты игнорировались властями. Telegram-канал Ural Mash уточняет, что жалобы были и на сам нелегальный хостел. URA.RU направило запрос в администрацию Перми. Ответ ожидается.
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