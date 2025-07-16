Власти ввели для свердловчан новую крупную выплату

Свердловчанам заплатят сотни тысяч за контракт с Росгвардией для участия в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Контракт необходимо подписать минимум на один год
Контракт необходимо подписать минимум на один год Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Свердловской области начнут получать по 400 тысяч рублей за подписание контракта с Росгвардией для участия в спецоперации на Украине. Единовременную выплату утвердил врио губернатора Денис Паслер на заседании регионального правительства.

«Установили региональные единовременные денежные выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, которые заключают контракт о прохождении военной службы в Росгвардии сроком на один год и более для выполнения задач спецоперации», — написал Паслер в своем telegram-канале. В заседании приняли участие свердловские министры и мэры.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении выплат до 2,9 миллиона рублей свердловчанам, заключившим контракт с Минобороны на участие в спецоперации. Родственники бойцов продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого из детей контрактника.

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Военнослужащие из Свердловской области начнут получать по 400 тысяч рублей за подписание контракта с Росгвардией для участия в спецоперации на Украине. Единовременную выплату утвердил врио губернатора Денис Паслер на заседании регионального правительства. «Установили региональные единовременные денежные выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, которые заключают контракт о прохождении военной службы в Росгвардии сроком на один год и более для выполнения задач спецоперации», — написал Паслер в своем telegram-канале. В заседании приняли участие свердловские министры и мэры. Ранее URA.RU сообщало об увеличении выплат до 2,9 миллиона рублей свердловчанам, заключившим контракт с Минобороны на участие в спецоперации. Родственники бойцов продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого из детей контрактника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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