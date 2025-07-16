Власти ввели для свердловчан новую крупную выплату

Военнослужащие из Свердловской области начнут получать по 400 тысяч рублей за подписание контракта с Росгвардией для участия в спецоперации на Украине. Единовременную выплату утвердил врио губернатора Денис Паслер на заседании регионального правительства.
«Установили региональные единовременные денежные выплаты в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, которые заключают контракт о прохождении военной службы в Росгвардии сроком на один год и более для выполнения задач спецоперации», — написал Паслер в своем telegram-канале. В заседании приняли участие свердловские министры и мэры.
Ранее URA.RU сообщало об увеличении выплат до 2,9 миллиона рублей свердловчанам, заключившим контракт с Минобороны на участие в спецоперации. Родственники бойцов продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого из детей контрактника.
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