Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Киева, собиравшего данные о Балтфлоте

В Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины и сборе информации о базе Балтийского флота. По данным следствия, его действия были направлены на подрыв обороноспособности страны, сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и области.
«УФСБ России по Балтийскому флоту и войскам в Калининградской области совместно с УФСБ России по Ленинградскому военному округу и УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина РФ», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА «Новости».
По данным следствия, россиянин самостоятельно вышел на связь с представителями украинских спецслужб. Позже он начал передавать интересующие их сведения. В частности, речь идет об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частей регионального военного округа. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.
Сегодня правоохранители в Воронеже пресекли деятельность еще одного россиянина, который сотрудничал с главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он подозревается в подготовке теракта на энергообъект в регионе и передаче Киеву сведений о системах ПВО российской армии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
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