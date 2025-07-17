В Воронеже задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта на энергообъект и передаче Киеву сведений о системах ПВО российской армии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Сейчас злоумышленник находится по арестом и дает признательные показания, сотрудничая со следствием. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«В Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО Украины)», — говорится в сообщении ведомства. Установлено, что фигурант дела сам вышел на связь с представителем украинского Минобороны через мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), а после согласился участвовать в разведывательно-диверсионной деятельности.
Следствие выяснило, что подозреваемый собирал и передавал Киеву сведения о расположении российских средств ПВО в Воронежской области. Кроме того, по поручению куратора он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое хотел использовать для совращения теракта на энергообъект в регионе.
В результате действий ФСБ мужчину оперативно задержали. При обыске у него изъяли взрывное устройство и средства связи, использовавшиеся для контактов с украинскими кураторами. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, подготовке к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса и незаконном приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ
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