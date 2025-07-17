17 июля 2025

Принцесса из Лимпопо вышла замуж за жителя Алтая

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка не испугалась сурового российского климата
Девушка не испугалась сурового российского климата Фото:

Принцесса из южноафриканской провинции Лимпопо Тсакани Зенки Мийен переехала в город Яровое Алтайского края после замужества с местным жителем. Уже второй год она живет в России, осваивает новые традиции и продукты, а также помогает школьникам совершенствовать английский язык. 

«Переехать в Яровое было предложением самой Зенки. Но прежде житель Алтая выполнил все ритуалы, необходимые для создания семьи на ее родине — в Лимпопо. Вторая свадьба была в Кейптауне. Потом посреди зимы супруги переехали в Россию. Но снег и морозы Зенки не испугали», — сообщил телеканал «Вести Алтай».

По сведениям издания, сейчас принцесса занимается преподаванием английского языка местным школьникам и отмечает, что соседи приняли ее очень тепло и дружелюбно. Вместе с мужем она строит планы на открытие сразу двух языковых школ: одна из них будет работать на Алтае, а вторая — в Южной Африке.

Как сообщало URA.RU ранее, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль купила в России участок с домом, где хочет разбить свой сад и разводить уток и гусей. Своими планами на будущее иностранка поделилась во время пресс-конференции в екатеринбургском УрФУ.

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Принцесса из южноафриканской провинции Лимпопо Тсакани Зенки Мийен переехала в город Яровое Алтайского края после замужества с местным жителем. Уже второй год она живет в России, осваивает новые традиции и продукты, а также помогает школьникам совершенствовать английский язык.  «Переехать в Яровое было предложением самой Зенки. Но прежде житель Алтая выполнил все ритуалы, необходимые для создания семьи на ее родине — в Лимпопо. Вторая свадьба была в Кейптауне. Потом посреди зимы супруги переехали в Россию. Но снег и морозы Зенки не испугали», — сообщил телеканал «Вести Алтай». По сведениям издания, сейчас принцесса занимается преподаванием английского языка местным школьникам и отмечает, что соседи приняли ее очень тепло и дружелюбно. Вместе с мужем она строит планы на открытие сразу двух языковых школ: одна из них будет работать на Алтае, а вторая — в Южной Африке. Как сообщало URA.RU ранее, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль купила в России участок с домом, где хочет разбить свой сад и разводить уток и гусей. Своими планами на будущее иностранка поделилась во время пресс-конференции в екатеринбургском УрФУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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