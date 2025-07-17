Над Москвой сбит беспилотник

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ночью попытка пролета беспилотника на Москву была пресечена — аппарат уничтожен нашими военными. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Подобные попытки пролета беспилотников на Москву фиксируются не впервые. Ранее системы ПВО уже перехватывали дроны, направлявшиеся к столице, в том числе в Троицком административном округе, где их уничтожение не приводило к пострадавшим или повреждениям зданий. Специалисты экстренных служб регулярно работают на местах падения обломков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.