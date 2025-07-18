Пленный украинский военнослужащий Петр Климишевский из Львова заявил, что был мобилизован в ряды ВСУ во время работы курьером по доставке еды. По его словам, задержание произошло прямо на улице, когда он развозил круассаны.
«Работал курьером, доставка еды... Просто бусик подъехал, дверкой стукнул, я упал с велика, меня забрали, погрузили в этот бусик вместе с сумкой. В сумке была доставка круассанов. До клиента так я и не доехал», — сообщил он РИА Новости.
По словам Климишевского, представители военкомата заранее пообещали ему, что не будут отправлять его на фронт из-за проблем со здоровьем и ограничатcя лишь обновлением данных в электронной базе. Однако впоследствии мужчина был мобилизован и направлен для прохождения службы без дополнительного медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что на Украине фиксируются случаи принудительной мобилизации граждан, включая повторный призыв вернувшихся из российского плена военнослужащих, несмотря на международные нормы. По данным СМИ, мобилизованных зачастую без должного медицинского обследования и после краткой подготовки сразу отправляют на фронт, что связано с нехваткой личного состава в ВСУ.
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