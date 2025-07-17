17 июля 2025

Киевский ракетный завод получил серьезные повреждения

© Служба новостей «URA.RU»
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Киевский военный завод «Артем» получил серьезные повреждения
Киевский военный завод «Артем» получил серьезные повреждения Фото:

Военный завод «Артем» в Киеве, специализирующийся на выпуске авиационных ракет и оборудования для авиационной техники, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Об этом сообщили очевидцы.

«Ночные удары в последние недели нанесли значительный ущерб не только заводу „Артем“. Они привели к разрушениям многих промышленных и военных объектов в Киеве. Когда проезжаешь мимо завода возле станции метро „Лукьяновская“, картина напоминает сложившиеся катакомбы», — приводит ТАСС слова очевидцев.

Свидетели также отмечают, что серьезные разрушения зафиксированы в Соломенском районе столицы, вблизи аэропорта «Жуляны». В этом районе расположены завод «Элекон», выпускающий электрооборудование, а также компания «Аэрос», производящая авиационное оборудование.

Ранее ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре в Киеве в ночь на 10 июля 2025 года. Военкоры и СМИ сообщили о поражении семи заводов, среди которых «Артем» и «Антонов». По информации Минобороны России, все обозначенные объекты были поражены.

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Военный завод «Артем» в Киеве, специализирующийся на выпуске авиационных ракет и оборудования для авиационной техники, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Об этом сообщили очевидцы. «Ночные удары в последние недели нанесли значительный ущерб не только заводу „Артем“. Они привели к разрушениям многих промышленных и военных объектов в Киеве. Когда проезжаешь мимо завода возле станции метро „Лукьяновская“, картина напоминает сложившиеся катакомбы», — приводит ТАСС слова очевидцев. Свидетели также отмечают, что серьезные разрушения зафиксированы в Соломенском районе столицы, вблизи аэропорта «Жуляны». В этом районе расположены завод «Элекон», выпускающий электрооборудование, а также компания «Аэрос», производящая авиационное оборудование. Ранее ВС РФ нанесли комбинированный удар по военной инфраструктуре в Киеве в ночь на 10 июля 2025 года. Военкоры и СМИ сообщили о поражении семи заводов, среди которых «Артем» и «Антонов». По информации Минобороны России, все обозначенные объекты были поражены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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