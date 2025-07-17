Дуров отреагировал на новости о закрытии телеграма

Создатель Telegram Павел Дуров отреагировал на сообщения о якобы открытии офиса Telegram в России, подтвердив, что речь идет о фейках. Он намекнул на возможную кампанию по дискредитации мессенджера. Об этом Дуров написал в своем мессенджере.
«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов. Это целенаправленная кампания по дискредитации Telegram», — написал Дуров в своем telegram-канале.
Ранее в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что Telegram планирует открыть филиал или представительство в России по закону о «приземлении». Однако источники канала, связанного с бывшим пресс-секретарем Дурова Георгием Лобушкиным, это опровергли: «Таких планов нет и быть не может по многим причинам».
Ранее в СМИ и соцсетях уже распространялись фейковые сообщения о прекращении работы Telegram в России и открытии его офиса в стране, однако эти сведения неоднократно опровергались как самим Павлом Дуровым, так и встроенным сервисом фактчекинга мессенджера. Также слухи о блокировке Telegram опровергал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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