17 июля 2025

Дуров отреагировал на новости о закрытии телеграма

Дуров опубликовал пост после сообщений об открытии офиса Telegram в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Дуров намекнул на кампанию против Telegram
Дуров намекнул на кампанию против Telegram Фото:

Создатель Telegram Павел Дуров отреагировал на сообщения о якобы открытии офиса Telegram в России, подтвердив, что речь идет о фейках. Он намекнул на возможную кампанию по дискредитации мессенджера. Об этом Дуров написал в своем мессенджере. 

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов. Это целенаправленная кампания по дискредитации Telegram», — написал Дуров в своем telegram-канале.

Ранее в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что Telegram планирует открыть филиал или представительство в России по закону о «приземлении». Однако источники канала, связанного с бывшим пресс-секретарем Дурова Георгием Лобушкиным, это опровергли: «Таких планов нет и быть не может по многим причинам».

Ранее в СМИ и соцсетях уже распространялись фейковые сообщения о прекращении работы Telegram в России и открытии его офиса в стране, однако эти сведения неоднократно опровергались как самим Павлом Дуровым, так и встроенным сервисом фактчекинга мессенджера. Также слухи о блокировке Telegram опровергал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Создатель Telegram Павел Дуров отреагировал на сообщения о якобы открытии офиса Telegram в России, подтвердив, что речь идет о фейках. Он намекнул на возможную кампанию по дискредитации мессенджера. Об этом Дуров написал в своем мессенджере.  «Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов. Это целенаправленная кампания по дискредитации Telegram», — написал Дуров в своем telegram-канале. Ранее в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что Telegram планирует открыть филиал или представительство в России по закону о «приземлении». Однако источники канала, связанного с бывшим пресс-секретарем Дурова Георгием Лобушкиным, это опровергли: «Таких планов нет и быть не может по многим причинам». Ранее в СМИ и соцсетях уже распространялись фейковые сообщения о прекращении работы Telegram в России и открытии его офиса в стране, однако эти сведения неоднократно опровергались как самим Павлом Дуровым, так и встроенным сервисом фактчекинга мессенджера. Также слухи о блокировке Telegram опровергал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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