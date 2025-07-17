В Британии обсуждают конфискацию российских денег, но боятся разрушить банковскую систему

В британском парламенте продолжаются активные дебаты по вопросу возможной конфискации российских активов, размещенных в банках Великобритании. Об этом сообщил член палаты лордов Ричард Балф. По его словам, обсуждение касается правомерности подобных мер и их последствий для финансовой системы страны.
«На эту тему идет много дебатов. Некоторые люди, в том числе и я, утверждают, что мы не можем конфисковать деньги, размещенные в наших банках, так как они были помещены туда добросовестно. Что еще более важно, если мы это сделаем, это навсегда разрушит целостность банковской системы. Этим действием мы подаем всем сигнал никогда не хранить деньги в британских банках, потому что они могут быть украдены государством», — заявил Балф в беседе с газетой «Известия».
Как пояснил парламентарий, подавляющее большинство представителей банковского сообщества Великобритании считают, что возможная конфискация российских средств нанесет серьезный ущерб деловой репутации британских финансовых учреждений. Кроме того, по словам Балфа, среди членов парламента сторонники жестких мер в отношении активов из России находятся в явном меньшинстве. На сегодняшний день у них отсутствует четкий и проработанный механизм реализации такой инициативы.
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