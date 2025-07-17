Обмен пленными, наступление ВС РФ и переговоры с Украиной: главные новости об СВО за 17 июля

Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту, штурмовавшему рейхстаг
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Контроль над селом Новохатское открыл ВС РФ еще один путь для продвижения к Днепропетровской области
Контроль над селом Новохатское открыл ВС РФ еще один путь для продвижения к Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта, в числе которых находится Попов Яр, открывающий прямой путь к Краматорску. В то же время Москва в рамках гуманитарной инициативы передала украинской стороне останки 1000 военнослужащих, получив взамен тела 19 российских солдат.

Кроме того, представители российской делегации заявили о своей готовности принять участие в третьем раунде переговоров, который планируется провести в Стамбуле. Также сегодня президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, принимавшему участие в штурме Рейхстага. Главное о спецоперации к 17 июля — в материале URA.RU.

Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту, штурмовавшему рейхстаг

Путин посмертно наградил Бересту званием Героя России
Путин посмертно наградил Бересту званием Героя России
Фото:

Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя Российской Федерации Алексею Бересту, участнику штурма рейхстага в 1945 году. Он был награжден за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с нацистами.

Берест сыграл ключевую роль в установке Знамени Победы на крыше рейхстага — именно он обеспечивал безопасность знаменосцев и координировал действия группы. Хотя Берест не получил звание Героя Советского Союза, он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны он продолжил службу в Севастополе и работал в Ростовской области. В 1970 году он трагически погиб, спасая ребенка с железнодорожных путей. Его имя увековечено в Ростове-на-Дону, где есть улица, школа и памятник в его честь.

Армия России освободила три населенных пункта

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Попов Яр в Донецкой Народной Республике, Дегтярное в Харьковской области и Каменское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По словам военного корреспондента Александра Коца, освобождение Попова Яра открывает путь к Краматорску, а взятие Дегтярного позволит продвинуться к Волчанску и создать буферную зону на границе. Контроль над Каменским, по его оценке, даст возможность российским войскам начать наступление по трассе М-18 на Запорожье и на восток — к Орехову, чтобы обойти украинские позиции с фланга.

Рада утвердила Шмыгаля на должность министра обороны Украины

Верховная рада Украины утвердила экс-премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны, сообщает «Политика страны». Выступая перед депутатами, в качестве приоритетов на новом посту он выделил обеспечение военнослужащих всем необходимым и увеличение производства вооружения на 40–50%. Шмыгаль также пообещал усовершенствовать работу министерства для повышения эффективности в условиях боевых действий. Кроме того, он заявил, что мобилизация проходит по установленному плану, несмотря на отдельные случаи нарушений.

Делегация РФ готова прибыть в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова принять участие в третьем раунде переговоров с Украиной в Стамбуле при условии, что Киев не откажется от ранее достигнутых договоренностей. Она также отметила, что подтверждения готовности украинской стороны к возобновлению переговоров на данный момент нет.

Зеленский похвастался «мегасделкой» с Трампом

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский ведут переговоры о «мегасделке», согласно которой Вашингтон обязуется приобрести украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у США иные виды вооружений. Зеленский подчеркнул, что беспилотники необходимы США, так как они способны преодолевать российскую оборону, уничтожать тяжелые бомбардировщики и поражать цели на расстоянии до 1280 километров. Он также отметил готовность сотрудничать не только с США, но и с европейскими странами, среди которых Дания, Норвегия и Германия.

Мерц пообещал Украине дальнобойное оружие в ближайшие недели

В ближайшие недели и месяцы Украина получит дальнобойные вооружения, разработанные совместно с оборонными компаниями Великобритании и Германии. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что поставки будут осуществлены в рамках промышленного сотрудничества между странами.

Стало известно, сколько тел ВСУ получит Киев от России в общей сложности

Киеву будет передано три тысячи тел украинских военнослужащих. Об этом сообщил источник, близкий к переговорной группе РФ. Ранее помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что сегодня Москва передала Киеву первую тысячу тел погибших украинских военных, в ответ столица получила 19 тел российских солдат.

Днем ВСУ атаковали российские регионы 30 беспилотниками

Украинские БПЛА атаковали пять российских регионов за пять часов
Украинские БПЛА атаковали пять российских регионов за пять часов
Фото:

С 12:00 до 17:00 по мск системы ПВО сбили 30 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов — 12 — было сбито в Брянской области, еще семь — в Калужской области, шесть — в Орловской, четыре — в Тульской и один — в Белгородской. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, атака была успешно отражена, пострадавших и разрушений нет.

ВС РФ открыли путь к Днепропетровской области, освободив село Новохатское

Российские войска создали новый маршрут для продвижения в Днепропетровскую область, освободив село Новохатское. Наступление осуществлялось как пешими штурмовыми группами, так и на мотоциклах, что позволило застать украинских военных врасплох и вынудить их к отступлению. По словам бойца с позывным Бода, после установления контроля над селом российские подразделения провели зачистку домов, а инженерные группы начали разминирование территории, передает Пятый канал.

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Российские войска взяли под контроль три населенных пункта, в числе которых находится Попов Яр, открывающий прямой путь к Краматорску. В то же время Москва в рамках гуманитарной инициативы передала украинской стороне останки 1000 военнослужащих, получив взамен тела 19 российских солдат. Кроме того, представители российской делегации заявили о своей готовности принять участие в третьем раунде переговоров, который планируется провести в Стамбуле. Также сегодня президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, принимавшему участие в штурме Рейхстага. Главное о спецоперации к 17 июля — в материале URA.RU. Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту, штурмовавшему рейхстаг Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя Российской Федерации Алексею Бересту, участнику штурма рейхстага в 1945 году. Он был награжден за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с нацистами. Берест сыграл ключевую роль в установке Знамени Победы на крыше рейхстага — именно он обеспечивал безопасность знаменосцев и координировал действия группы. Хотя Берест не получил звание Героя Советского Союза, он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны он продолжил службу в Севастополе и работал в Ростовской области. В 1970 году он трагически погиб, спасая ребенка с железнодорожных путей. Его имя увековечено в Ростове-на-Дону, где есть улица, школа и памятник в его честь. Армия России освободила три населенных пункта Российские военные взяли под контроль населенные пункты Попов Яр в Донецкой Народной Республике, Дегтярное в Харьковской области и Каменское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. По словам военного корреспондента Александра Коца, освобождение Попова Яра открывает путь к Краматорску, а взятие Дегтярного позволит продвинуться к Волчанску и создать буферную зону на границе. Контроль над Каменским, по его оценке, даст возможность российским войскам начать наступление по трассе М-18 на Запорожье и на восток — к Орехову, чтобы обойти украинские позиции с фланга. Рада утвердила Шмыгаля на должность министра обороны Украины Верховная рада Украины утвердила экс-премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны, сообщает «Политика страны». Выступая перед депутатами, в качестве приоритетов на новом посту он выделил обеспечение военнослужащих всем необходимым и увеличение производства вооружения на 40–50%. Шмыгаль также пообещал усовершенствовать работу министерства для повышения эффективности в условиях боевых действий. Кроме того, он заявил, что мобилизация проходит по установленному плану, несмотря на отдельные случаи нарушений. Делегация РФ готова прибыть в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова принять участие в третьем раунде переговоров с Украиной в Стамбуле при условии, что Киев не откажется от ранее достигнутых договоренностей. Она также отметила, что подтверждения готовности украинской стороны к возобновлению переговоров на данный момент нет. Зеленский похвастался «мегасделкой» с Трампом Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский ведут переговоры о «мегасделке», согласно которой Вашингтон обязуется приобрести украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у США иные виды вооружений. Зеленский подчеркнул, что беспилотники необходимы США, так как они способны преодолевать российскую оборону, уничтожать тяжелые бомбардировщики и поражать цели на расстоянии до 1280 километров. Он также отметил готовность сотрудничать не только с США, но и с европейскими странами, среди которых Дания, Норвегия и Германия. Мерц пообещал Украине дальнобойное оружие в ближайшие недели В ближайшие недели и месяцы Украина получит дальнобойные вооружения, разработанные совместно с оборонными компаниями Великобритании и Германии. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что поставки будут осуществлены в рамках промышленного сотрудничества между странами. Стало известно, сколько тел ВСУ получит Киев от России в общей сложности Киеву будет передано три тысячи тел украинских военнослужащих. Об этом сообщил источник, близкий к переговорной группе РФ. Ранее помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что сегодня Москва передала Киеву первую тысячу тел погибших украинских военных, в ответ столица получила 19 тел российских солдат. Днем ВСУ атаковали российские регионы 30 беспилотниками С 12:00 до 17:00 по мск системы ПВО сбили 30 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов — 12 — было сбито в Брянской области, еще семь — в Калужской области, шесть — в Орловской, четыре — в Тульской и один — в Белгородской. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, атака была успешно отражена, пострадавших и разрушений нет. ВС РФ открыли путь к Днепропетровской области, освободив село Новохатское Российские войска создали новый маршрут для продвижения в Днепропетровскую область, освободив село Новохатское. Наступление осуществлялось как пешими штурмовыми группами, так и на мотоциклах, что позволило застать украинских военных врасплох и вынудить их к отступлению. По словам бойца с позывным Бода, после установления контроля над селом российские подразделения провели зачистку домов, а инженерные группы начали разминирование территории, передает Пятый канал.
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