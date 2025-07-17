Обмен пленными, наступление ВС РФ и переговоры с Украиной: главные новости об СВО за 17 июля

Российские войска взяли под контроль три населенных пункта, в числе которых находится Попов Яр, открывающий прямой путь к Краматорску. В то же время Москва в рамках гуманитарной инициативы передала украинской стороне останки 1000 военнослужащих, получив взамен тела 19 российских солдат.
Кроме того, представители российской делегации заявили о своей готовности принять участие в третьем раунде переговоров, который планируется провести в Стамбуле. Также сегодня президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алексею Бересту, принимавшему участие в штурме Рейхстага. Главное о спецоперации к 17 июля — в материале URA.RU.
Путин присвоил звание Героя России Алексею Бересту, штурмовавшему рейхстаг
Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя Российской Федерации Алексею Бересту, участнику штурма рейхстага в 1945 году. Он был награжден за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с нацистами.
Берест сыграл ключевую роль в установке Знамени Победы на крыше рейхстага — именно он обеспечивал безопасность знаменосцев и координировал действия группы. Хотя Берест не получил звание Героя Советского Союза, он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После войны он продолжил службу в Севастополе и работал в Ростовской области. В 1970 году он трагически погиб, спасая ребенка с железнодорожных путей. Его имя увековечено в Ростове-на-Дону, где есть улица, школа и памятник в его честь.
Армия России освободила три населенных пункта
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Попов Яр в Донецкой Народной Республике, Дегтярное в Харьковской области и Каменское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По словам военного корреспондента Александра Коца, освобождение Попова Яра открывает путь к Краматорску, а взятие Дегтярного позволит продвинуться к Волчанску и создать буферную зону на границе. Контроль над Каменским, по его оценке, даст возможность российским войскам начать наступление по трассе М-18 на Запорожье и на восток — к Орехову, чтобы обойти украинские позиции с фланга.
Рада утвердила Шмыгаля на должность министра обороны Украины
Верховная рада Украины утвердила экс-премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны, сообщает «Политика страны». Выступая перед депутатами, в качестве приоритетов на новом посту он выделил обеспечение военнослужащих всем необходимым и увеличение производства вооружения на 40–50%. Шмыгаль также пообещал усовершенствовать работу министерства для повышения эффективности в условиях боевых действий. Кроме того, он заявил, что мобилизация проходит по установленному плану, несмотря на отдельные случаи нарушений.
Делегация РФ готова прибыть в Стамбул на третий раунд переговоров с Украиной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация готова принять участие в третьем раунде переговоров с Украиной в Стамбуле при условии, что Киев не откажется от ранее достигнутых договоренностей. Она также отметила, что подтверждения готовности украинской стороны к возобновлению переговоров на данный момент нет.
Зеленский похвастался «мегасделкой» с Трампом
Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский ведут переговоры о «мегасделке», согласно которой Вашингтон обязуется приобрести украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у США иные виды вооружений. Зеленский подчеркнул, что беспилотники необходимы США, так как они способны преодолевать российскую оборону, уничтожать тяжелые бомбардировщики и поражать цели на расстоянии до 1280 километров. Он также отметил готовность сотрудничать не только с США, но и с европейскими странами, среди которых Дания, Норвегия и Германия.
Мерц пообещал Украине дальнобойное оружие в ближайшие недели
В ближайшие недели и месяцы Украина получит дальнобойные вооружения, разработанные совместно с оборонными компаниями Великобритании и Германии. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, отметив, что поставки будут осуществлены в рамках промышленного сотрудничества между странами.
Стало известно, сколько тел ВСУ получит Киев от России в общей сложности
Киеву будет передано три тысячи тел украинских военнослужащих. Об этом сообщил источник, близкий к переговорной группе РФ. Ранее помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что сегодня Москва передала Киеву первую тысячу тел погибших украинских военных, в ответ столица получила 19 тел российских солдат.
Днем ВСУ атаковали российские регионы 30 беспилотниками
С 12:00 до 17:00 по мск системы ПВО сбили 30 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов — 12 — было сбито в Брянской области, еще семь — в Калужской области, шесть — в Орловской, четыре — в Тульской и один — в Белгородской. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, атака была успешно отражена, пострадавших и разрушений нет.
ВС РФ открыли путь к Днепропетровской области, освободив село Новохатское
Российские войска создали новый маршрут для продвижения в Днепропетровскую область, освободив село Новохатское. Наступление осуществлялось как пешими штурмовыми группами, так и на мотоциклах, что позволило застать украинских военных врасплох и вынудить их к отступлению. По словам бойца с позывным Бода, после установления контроля над селом российские подразделения провели зачистку домов, а инженерные группы начали разминирование территории, передает Пятый канал.
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