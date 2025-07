Трамп массово увольняет сотрудников, которые контролируют расходы правительства

The New York Times: Трамп уволил более 20 генеральных инспекторов

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в январе 2025 года уволил или понизил в должности более 20 генеральных инспекторов федеральных ведомств, а также их временных замен, что затруднило независимый контроль за использованием бюджетных средств. Об этом сообщает газета The New York Times. «Уволив этих генеральных инспекторов, президент Трамп поставил под угрозу деятельность этой службы. Это подрывает ее независимость и служит предостережением всем, кто рассматривает возможность выступить с критикой в адрес администрации Трампа», — пишет издание. Источники The New York Times уточняют, что уволенные инспекторы только в 2024 финансовом году выявили нецелевое расходование государственных средств на сумму около 50 миллиардов долларов. По информации издания, конгресс требует от оставшихся инспекторов продолжать расследования и выявлять нарушения, однако сотрудники опасаются последствий для своей карьеры. Ранее после вступления Дональда Трампа в должность президента в январе 2025 года власти США ужесточили миграционную политику, что привело к резкому увеличению числа задержаний нелегальных мигрантов и переполнению центров ICE. На этом фоне участились жалобы на нехватку питания и ухудшение условий содержания, а также был зафиксирован рекордный рост депортаций несовершеннолетних мигрантов.

