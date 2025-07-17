Словакия поддержит новые санкции Евросоюза против России

Словакия поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Ожидается, что соответствующее решение будет принято 18 июля на совещании Совета ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Словакия поддержит 18-й пакет санкций против России», — приводит слова Фицо Reuters. Он подчеркнул, что Братислава продолжает придерживаться общеевропейской линии в вопросе ограничительных мер.
Ранее Словакия воздерживалась от поддержки 18-го пакета санкций ЕС против России, требуя гарантий по компенсации возможных убытков из-за прекращения поставок российского газа. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивал, что страна будет защищать свои национальные интересы и настаивал на сохранении энергетической стабильности. В июне Словакия уже блокировала согласование новых санкций на встрече послов ЕС в Брюсселе.
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