17 июля 2025

Словакия поддержит новые санкции Евросоюза против России

Словакия поддержит новый пакет санкций ЕС против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Словакия присоединится к новым санкциям против РФ
Словакия присоединится к новым санкциям против РФ Фото:

Словакия поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Ожидается, что соответствующее решение будет принято 18 июля на совещании Совета ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Словакия поддержит 18-й пакет санкций против России», — приводит слова Фицо Reuters. Он подчеркнул, что Братислава продолжает придерживаться общеевропейской линии в вопросе ограничительных мер.

Ранее Словакия воздерживалась от поддержки 18-го пакета санкций ЕС против России, требуя гарантий по компенсации возможных убытков из-за прекращения поставок российского газа. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивал, что страна будет защищать свои национальные интересы и настаивал на сохранении энергетической стабильности. В июне Словакия уже блокировала согласование новых санкций на встрече послов ЕС в Брюсселе.

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Словакия поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Ожидается, что соответствующее решение будет принято 18 июля на совещании Совета ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Словакия поддержит 18-й пакет санкций против России», — приводит слова Фицо Reuters. Он подчеркнул, что Братислава продолжает придерживаться общеевропейской линии в вопросе ограничительных мер. Ранее Словакия воздерживалась от поддержки 18-го пакета санкций ЕС против России, требуя гарантий по компенсации возможных убытков из-за прекращения поставок российского газа. Премьер-министр Роберт Фицо подчеркивал, что страна будет защищать свои национальные интересы и настаивал на сохранении энергетической стабильности. В июне Словакия уже блокировала согласование новых санкций на встрече послов ЕС в Брюсселе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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