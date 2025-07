Поиск и спасение: как российский моряк попал под удар хуситов и выжил

Российского моряка с сухогруза Eternity C спасли военные Йемена

18 июля 2025

У побережья Йемена 8 июля был атакован сухогруз Eternity C, что стало уже вторым подобным инцидентом в этом регионе за последние двое суток. На борту судна находились 22 члена экипажа, включая одного гражданина России. В ходе атаки погибли несколько человек, есть пропавшие без вести. О том, что произошло и как русский моряк смог пережить нападение хуситов — в материале URA.RU. Что произошло Грузовое судно Eternity C подверглось нападению утром 8 июля. Сухогруз, следовавший под флагом Либерии и находившееся под управлением греческой компании, был атакован с применением БПЛА и скоростных катеров. В результате судно получило серьезные повреждения, потеряв управляемость и, впоследствии, затонул. В ходе атаки погибли несколько членов экипажа, еще несколько человек получили ранения. Оставшиеся в живых моряки были захвачены хуситами. Согласно информации издания Guardian, на момент инцидента на борту находились 22 человека: один гражданин России и остальные — граждане Филиппин. Жертвы нападения на сухогруз В четверг 10 июля спасательным службам удалось извлечь из Красного моря еще трех членов экипажа и одного охранника, сообщили источники в морской службе безопасности. Это произошло спустя сутки после того, как греческое судно Eternity C было потоплено силами хуситов, которые ранее заявили о том, что часть экипажа по-прежнему считается пропавшей без вести. После повторной атаки на судно, произошедшей во вторник 8 июля, члены экипажа были вынуждены покинуть борт и прыгнуть в воду. Поисково-спасательные работы по обнаружению возможных выживших начались на следующий день. Работникам судна, найденных в четверг утром, пришлось провести в воде почти двое суток. Представитель движения хуситов в телевизионном обращении заявил, что военно-морские силы Йемена предприняли меры по спасению части экипажа, оказанию им медицинской помощи и транспортировке в безопасное место. Ответственность за нападение на руках хуситов Группировка хуситов взяла ответственность за нападение на сухогруз Eternity C. В результате инцидента погибли четыре члена экипажа, еще семерым удалось спастись, среди них был гражданин России. В то же время в интернете впервые появились видеозаписи атаки на другое торговое судно — Magic Seas. На кадрах, снятых с высокой детализацией, зафиксированы обстрел судна с использованием гранатометов, удары морских беспилотников, последующий абордаж, взрывы и, как следствие, затопление сухогруза. С осени 2023 года хуситы активно атакуют торговые маршруты в Красном море, заявляя, что их действия являются проявлением солидарности с палестинским народом. Под огонь попадают суда, которые, по мнению боевиков, связаны с поставками в Израиль. Как сложилась судьба русского моряка Российский моряк был эвакуирован военно-морскими силами Йемена. В настоящее время он находится на лечении в одной из йеменских клиник, его состояние оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика восстановления. «Российский моряк из экипажа сухогруза Eternity C спасен военно-морскими силами Йемена и находится на лечении, его состояние заметно улучшилось», — подтвердили РИА Новости со ссылкой на заявление МИД правительства хуситов. Как атака на сухогруз повлияла на экономику За последние несколько дней стоимость страхования грузоперевозок через акваторию Красного моря увеличилась более чем в два раза. На фоне обострения ситуации отдельные страховые компании приняли решение приостановить предоставление страховых услуг по определенным маршрутам. По данным участников рынка, на этой неделе страховые ставки на стандартный семидневный рейс достигали 1% от стоимости груза, что сопоставимо с максимальными показателями 2024 года, зафиксированными во время регулярных атак. Расходы на перевозку взлетели на сотни тысяч долларов для каждого рейса.