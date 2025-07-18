За что начнут штрафовать водителей на 10 тысяч рублей с 18 июля

С 18 июля в России вступают в силу новые штрафы за невыполнение требования инспектора остановить транспортное средство: сумма увеличится до 10 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«Штраф вырос с 500-800 рублей до 7-10 тысяч не просто так. Дело в том, что отказ остановиться по требованию инспектора ДПС часто происходил в одной очень конкретной ситуации — когда за рулем находился водитель в нетрезвом состоянии. Либо пьяный, либо под наркотиками. И такие водители отлично понимали: если они остановятся — их ждет не просто разговор с инспектором, а реальный штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. А если не остановятся — всего лишь 500 рублей. Поэтому они выбирали не останавливаться», — пояснил Шкуматов РИА Новости.
Шкуматов отметил, что увеличение штрафа направлено на снижение числа опасных ситуаций на дорогах и должно повысить уровень безопасности для всех участников движения. Он подчеркнул, что новые меры призваны сделать невыгодным отказ выполнить требование инспектора, особенно для тех, кто пытается скрыть факт нахождения за рулем в состоянии опьянения..
Ранее Верховный суд разъяснил, что водители могут покинуть место аварии для предотвращения затора или повышения безопасности, если выполнят все формальности, однако президент Владимир Путин уже подписал закон об увеличении штрафов за отказ остановиться по требованию инспектора. Новые меры направлены на ужесточение ответственности за нарушения ПДД, включая существенное повышение санкций за попытки скрыться от полиции.
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