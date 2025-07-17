Госдума вводит жесткое наказание за передачу телефонных номеров для совершения преступлений

За передачу номеров для совершения преступлений будет грозить до трех лет
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Использование VPN при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством
Использование VPN при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством Фото:

За организацию передачи абонентских номеров и данных для интернет-авторизации в преступных или корыстных целях будет грозить до трех лет лишения. Соответствующие поправки приняла Госдума во втором чтении на пленарном заседании.

«Устанавливается, что организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления наказывается <...> принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости.

Кроме того, за эти же правонарушения будет грозить штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности до двух лет. Также Госдума приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений.

Сегодня также Госдума одобрила во втором чтении штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете до пяти тысяч рублей, за передачу абонентских номеров — до 200 тысяч рублей, и за рекламу VPN — до 500 тысяч рублей. Согласно новым поправкам, повторные нарушения могут привести к штрафам до одного миллиона рублей для владельцев VPN и до десяти миллионов для организаторов распространения информации.

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За организацию передачи абонентских номеров и данных для интернет-авторизации в преступных или корыстных целях будет грозить до трех лет лишения. Соответствующие поправки приняла Госдума во втором чтении на пленарном заседании. «Устанавливается, что организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя интернета для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления наказывается <...> принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости. Кроме того, за эти же правонарушения будет грозить штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности до двух лет. Также Госдума приняла поправку о признании отягчающим обстоятельством использование VPN при совершении преступлений. Сегодня также Госдума одобрила во втором чтении штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете до пяти тысяч рублей, за передачу абонентских номеров — до 200 тысяч рублей, и за рекламу VPN — до 500 тысяч рублей. Согласно новым поправкам, повторные нарушения могут привести к штрафам до одного миллиона рублей для владельцев VPN и до десяти миллионов для организаторов распространения информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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