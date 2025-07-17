ГД одобрила во втором чтении штрафы за рекламу VPN и поиск запрещенного контента

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За умышленный поиск экстремистских материалов грозит штраф до пяти тысяч рублей
За умышленный поиск экстремистских материалов грозит штраф до пяти тысяч рублей Фото:

Госдума одобрила во втором чтении штрафы до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, до 200 тысяч рублей за передачу абонентских номеров и до 500 тысяч рублей за рекламу VPN. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Распространение рекламы средств доступа к запрещенным ресурсам, в том числе VPN, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей», — отметили в Госдуме. Для граждан штраф составит от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, от трех до пяти тысяч рублей штрафа грозит за умышленный поиск и доступ к материалам, внесенным в федеральный список экстремистских, в том числе с помощью программ для обхода блокировок. За незаконную передачу абонентских номеров предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тысяч — для юридических лиц. Аналогичные санкции предусмотрены за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За повторные нарушения владельцам VPN-устройств и организаторам распространения информации грозят штрафы до одного и десяти миллионов рублей соответственно.

Ранее сенатор Артем Шейкин пояснял, что новые поправки не предусматривают штрафов за сам факт входа россиян на заблокированные сайты, такие как Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), с помощью VPN. Административная ответственность вводится только за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов, а также за рекламу и предоставление доступа к VPN-сервисам.

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Госдума одобрила во втором чтении штрафы до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, до 200 тысяч рублей за передачу абонентских номеров и до 500 тысяч рублей за рекламу VPN. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. «Распространение рекламы средств доступа к запрещенным ресурсам, в том числе VPN, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей», — отметили в Госдуме. Для граждан штраф составит от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, от трех до пяти тысяч рублей штрафа грозит за умышленный поиск и доступ к материалам, внесенным в федеральный список экстремистских, в том числе с помощью программ для обхода блокировок. За незаконную передачу абонентских номеров предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тысяч — для юридических лиц. Аналогичные санкции предусмотрены за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За повторные нарушения владельцам VPN-устройств и организаторам распространения информации грозят штрафы до одного и десяти миллионов рублей соответственно. Ранее сенатор Артем Шейкин пояснял, что новые поправки не предусматривают штрафов за сам факт входа россиян на заблокированные сайты, такие как Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), с помощью VPN. Административная ответственность вводится только за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов, а также за рекламу и предоставление доступа к VPN-сервисам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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