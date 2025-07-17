В Лангепасе жители 4А микрорайона остались без холодной воды на весь день. Об отключении ресурса коммунальщики людей заранее не предупредили, рассказали URA.RU владельцы домов.
«Холодной воды нет как минимум с обеда, а может и раньше. Нас никто об отключении не предупредил. Обратились в Роспотребнадзор, там сказали со ссылкой на мэрию, мол, проводится экстренный, аварийный ремонт», — пояснил агентству один из жителей микрорайона.
При этом, собеседник утверждает, что сами рабочие ссылаются на плановые работы по врезке в водовод дополнительной секции. В мэрию Лангепаса, а также в ресурсоснабжающую организацию «Проминформ Технологии» направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) произошла аварийная утечка воды на водоводе. В этой связи в микрорайоне А и близлежащих районах возможно временное ухудшение ее качества из-за изменения параметров в сетях.
Подписчик URA.RU
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!