В городе ХМАО жители на весь день остались без холодной воды. Видео

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Жителей Лангепаса не предупредили об отключении холодной воды
Жителей Лангепаса не предупредили об отключении холодной воды Фото:

В Лангепасе жители 4А микрорайона остались без холодной воды на весь день. Об отключении ресурса коммунальщики людей заранее не предупредили, рассказали URA.RU владельцы домов.

«Холодной воды нет как минимум с обеда, а может и раньше. Нас никто об отключении не предупредил. Обратились в Роспотребнадзор, там сказали со ссылкой на мэрию, мол, проводится экстренный, аварийный ремонт», — пояснил агентству один из жителей микрорайона.

При этом, собеседник утверждает, что сами рабочие ссылаются на плановые работы по врезке в водовод дополнительной секции. В мэрию Лангепаса, а также в ресурсоснабжающую организацию «Проминформ Технологии» направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) произошла аварийная утечка воды на водоводе. В этой связи в микрорайоне А и близлежащих районах возможно временное ухудшение ее качества из-за изменения параметров в сетях. 

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В Лангепасе жители 4А микрорайона остались без холодной воды на весь день. Об отключении ресурса коммунальщики людей заранее не предупредили, рассказали URA.RU владельцы домов. «Холодной воды нет как минимум с обеда, а может и раньше. Нас никто об отключении не предупредил. Обратились в Роспотребнадзор, там сказали со ссылкой на мэрию, мол, проводится экстренный, аварийный ремонт», — пояснил агентству один из жителей микрорайона. При этом, собеседник утверждает, что сами рабочие ссылаются на плановые работы по врезке в водовод дополнительной секции. В мэрию Лангепаса, а также в ресурсоснабжающую организацию «Проминформ Технологии» направлен запрос. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) произошла аварийная утечка воды на водоводе. В этой связи в микрорайоне А и близлежащих районах возможно временное ухудшение ее качества из-за изменения параметров в сетях.  Подписчик URA.RU 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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