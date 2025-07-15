В Сургуте коммунальная авария может привести к ухудшению качества воды в нескольких микрорайонах

В Сургуте (ХМАО) произошла аварийная утечка воды на водоводе. В этой связи в микрорайоне А и близлежащих районах возможно временное ухудшение ее качества из-за изменения параметров в сетях, сообщает Горводоканал.
«В связи с технологическим нарушением на водоводе Ду-200 в районе ул. Дзержинского, д.12 ( ввод на ЦТП-6), 15 июля произошел излив воды на рельеф. В микрорайоне А и близлежащих районах возможно временное ухудшение качества холодной воды из-за изменения параметров в сетях. Для жителей организован подвоз воды», — следует из сообщения коммунальщиков.
Сразу после инцидента специалисты аварийной службы оперативно приступили к устранению последствий разлива и поиску поврежденного участка, не отключая при этом потребителей от водоснабжения. При необходимости, жители могут набрать воду из водовоза. Заявки на него подают управляющие компании, которые далее информируют жителей о месте и времени выдачи воды. О фактах ухудшения качества холодной воды можно круглосуточно сообщать в Горводоканал с помощью специальной кнопки на официальном сайте организации или по телефону 45-65-44.
Ранее URA.RU сообщало, что основная проблема качества воды в Сургуте кроется в изношенных трубах и их несвоевременной замене. Об этом заявил врио руководителя Роспотребнадзора ХМАО Иван Казанцев во время комитета по социальному развитию при думе ХМАО.
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