Челябинцы примут участие в забеге с Огнем Победы

Челябинцы смогут принять участие в забеге-эстафете От Победы к Победе!», который пройдет 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В честь 80-летия двух Великих Побед — над фашистской Германией и милитаристской Японией — 24 июня, в годовщину первого парада Победы, в Москве стартовал Всероссийский спортивно-патриотический забег-эстафета „От Победы к Победе!“. В Челябинске встреча огня состоится 22 июля в 10 часов в Саду Победы», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.
По данным с сайта организаторов, в Челябинске Огонь Победы понесут 13 человек. Это профессиональные спортсмены и любители бега. Огонь будет зажжен у Кремлевской стены и доставлен через всю страну до Южно-Сахалинска, куда прибудет 3 сентяюря.
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