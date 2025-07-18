18 июля 2025

Парень сделал предложение руки и сердца посреди концерта Басты в Екатеринбурге. Видео

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Предложение прозвучало перед 40 тысячами свердловчан
Предложение прозвучало перед 40 тысячами свердловчан Фото:

Во время концерта Басты в «Екатеринбург-Арене» молодой человек сделал предложение своей девушке. Будущего жениха поддержал сам артист. В итоге девушка ответила согласием.

«Сюрприз был. Как он вообще, слушается тебя? А ты что стоишь, надевай кольцо на память», — сказал Баста перед молодоженами.

На концерт рэпера в Екатеринбурге пришло 40 тысяч свердловчан. Это рекорд для города. Слушатели раскупили все свободные места.

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Во время концерта Басты в «Екатеринбург-Арене» молодой человек сделал предложение своей девушке. Будущего жениха поддержал сам артист. В итоге девушка ответила согласием. «Сюрприз был. Как он вообще, слушается тебя? А ты что стоишь, надевай кольцо на память», — сказал Баста перед молодоженами. На концерт рэпера в Екатеринбурге пришло 40 тысяч свердловчан. Это рекорд для города. Слушатели раскупили все свободные места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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