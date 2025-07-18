Предложение прозвучало перед 40 тысячами свердловчан
Во время концерта Басты в «Екатеринбург-Арене» молодой человек сделал предложение своей девушке. Будущего жениха поддержал сам артист. В итоге девушка ответила согласием.
«Сюрприз был. Как он вообще, слушается тебя? А ты что стоишь, надевай кольцо на память», — сказал Баста перед молодоженами.
На концерт рэпера в Екатеринбурге пришло 40 тысяч свердловчан. Это рекорд для города. Слушатели раскупили все свободные места.
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