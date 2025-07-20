Появились шокирующие кадры с мощного землетрясения в Камчатке

Губернатор Камчатки: максимальная магнитуда землетрясений достигала 7,6
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Мощное землетрясение произошло на Камчатке
Мощное землетрясение произошло на Камчатке Фото:

Серия мощных землетрясений произошла в акватории у побережья Петропавловска-Камчатского. Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, максимальная магнитуда толчков достигала 7,6.

Появились кадры с мощного землетрясения. На видео видно, как трясется мебель и стены в жилом доме. 

«Сегодня в акватории вблизи Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали магнитуды 7,6. Как и всегда в случае сейсмособытий, его сопровождают афтершоки, поэтому возможны и повторные толчки», — сообщил Солодов. Он отметил, что оперативное предупреждение о возможности цунами сработало штатно, однако волна оказалась незначительной и не затронула населенные пункты региона.

По информации властей, экстренные службы и специалисты продолжают обходы социальных объектов и жилого фонда. Жителям рекомендуют сообщать о любых повреждениях по горячей линии 112.

На данный момент серьезных разрушений инфраструктуры и жертв в Камчатском крае не зарегистрировано. Также сообщается, что система мониторинга продолжает отслеживать возможные афтершоки — вероятность повторных толчков сохраняется.

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Серия мощных землетрясений произошла в акватории у побережья Петропавловска-Камчатского. Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, максимальная магнитуда толчков достигала 7,6. Появились кадры с мощного землетрясения. На видео видно, как трясется мебель и стены в жилом доме.  «Сегодня в акватории вблизи Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали магнитуды 7,6. Как и всегда в случае сейсмособытий, его сопровождают афтершоки, поэтому возможны и повторные толчки», — сообщил Солодов. Он отметил, что оперативное предупреждение о возможности цунами сработало штатно, однако волна оказалась незначительной и не затронула населенные пункты региона. По информации властей, экстренные службы и специалисты продолжают обходы социальных объектов и жилого фонда. Жителям рекомендуют сообщать о любых повреждениях по горячей линии 112. На данный момент серьезных разрушений инфраструктуры и жертв в Камчатском крае не зарегистрировано. Также сообщается, что система мониторинга продолжает отслеживать возможные афтершоки — вероятность повторных толчков сохраняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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