Пермский студент забрал «золото» на престижных соревнованиях

Студент строительного факультета Пермского Политеха (ПНИПУ) Станислав Угрин выиграл международные соревнования «Мемориал омских легкоатлетов» в беге на 1,5 тысячи метров. Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 48,28 секунды, рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.
«Ни с чем не сравнятся ощущения, когда ты первым пересекаешь финишную черту. Сохранять высокую скорость на протяжении всего забега было непросто, но абстрагирование от всех эмоций помогло прийти к цели и стать лучшим в своей категории», — передает слова Станислава Угрина пресс-служба ПНИПУ.
Спортсмен отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас он готовится к выступлению на Чемпионате России по легкой атлетике, который состоится в Казани в августе. Про пермяка также известно, что он занимается под руководством тренера колледжа олимпийского резерва Алексанра Попова. К четвертому курсу университета Угрин получил звание мастера спорта, стал победителем региональных и федеральных стартов.
Международные соревнования «Мемориал омских легкоатлетов» прошел в Омске 19 июля. В состязании приняли участие более ста спортсменов из России, Казахстана и Беларуси.
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