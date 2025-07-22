Нападение подростков на челябинца вылилось в уголовку, Бастрыкин ждет доклад

Нападение подростков на мужчину в Копейске (Челябинская область) вылилось в уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, сообщили в центральном аппарате ведомства.
«Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства поручил руководителю СКР по области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
О нападении стало известно после публикации в соцсетях. Там написали, что в доме № 9 по улице Ильича подростки шумели и бегали по лестницам. Мужчина решил выгнать их из подъезда, но получил пулю из пневматического пистолета, после же его «залили» перцем.
В полицию никто не обращался, но сотрудники начали проверку после мониторинга соцсетей. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося, а также лиц, причастных к произошедшему. Проведение мероприятий находится на контроле у руководства городского ОМВД.
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