В Копейске дети выстрелили в мужчину и залили его перцем

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Полиция проводит проверку по факту случившегося
Полиция проводит проверку по факту случившегося Фото:

В Копейске (город-спутник Челябинска) подростки выстрелили из пневматического пистолета в мужчину, который пытался выгнать их из подъезда. После этого они «залили» его из перцового баллончика. В полицию никто не обращался, но ведомство начало проверку по выявленной в соцсетях публикации, сообщили в пресс-службе областного главка.

«В ряде социальных медиа распространяется информация о том, что в доме №9 по улице Ильича подростки использовали газовый баллончик и предмет, внешне схожий с пистолетом. Несмотря на то, что в полицию заявлений от граждан о происшествии не поступало, сотрудники ОМВД инициировали проведение проверки по данному факту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сейчас полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося, а также лиц, причастных к произошедшему. Проведение мероприятий находится на контроле у руководства городского ОМВД.

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В Копейске (город-спутник Челябинска) подростки выстрелили из пневматического пистолета в мужчину, который пытался выгнать их из подъезда. После этого они «залили» его из перцового баллончика. В полицию никто не обращался, но ведомство начало проверку по выявленной в соцсетях публикации, сообщили в пресс-службе областного главка. «В ряде социальных медиа распространяется информация о том, что в доме №9 по улице Ильича подростки использовали газовый баллончик и предмет, внешне схожий с пистолетом. Несмотря на то, что в полицию заявлений от граждан о происшествии не поступало, сотрудники ОМВД инициировали проведение проверки по данному факту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сейчас полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося, а также лиц, причастных к произошедшему. Проведение мероприятий находится на контроле у руководства городского ОМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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