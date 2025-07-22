В Копейске дети выстрелили в мужчину и залили его перцем

В Копейске (город-спутник Челябинска) подростки выстрелили из пневматического пистолета в мужчину, который пытался выгнать их из подъезда. После этого они «залили» его из перцового баллончика. В полицию никто не обращался, но ведомство начало проверку по выявленной в соцсетях публикации, сообщили в пресс-службе областного главка.
«В ряде социальных медиа распространяется информация о том, что в доме №9 по улице Ильича подростки использовали газовый баллончик и предмет, внешне схожий с пистолетом. Несмотря на то, что в полицию заявлений от граждан о происшествии не поступало, сотрудники ОМВД инициировали проведение проверки по данному факту», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сейчас полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев случившегося, а также лиц, причастных к произошедшему. Проведение мероприятий находится на контроле у руководства городского ОМВД.
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