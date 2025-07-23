Челябинский губернатор Текслер обсудил с сельской молодежью развитие региона. Фото, видео

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Текслер пообщался с победителями конкурса «Лидеры села. Южный Урал»
Текслер пообщался с победителями конкурса «Лидеры села. Южный Урал» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с 33 победителями регионального конкурса «Лидеры села. Южный Урал» в рамках агровыставки «День поля — 2025», которая проходит в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. Участники обсудили вопросы развития сельских территорий и поддержки молодежных инициатив, передает корреспондент URA.RU.

«Молодежь — один из самых активных слоев населения нашей страны. Всех вас объединяет стремление сделать жизнь в своих поселениях лучше и комфортнее, тем самым внося вклад в развитие всей Челябинской области. Этот конкурс и вы, как лидеры села, доказываете гармоничное развитие как городов, так и сел. Это очень важно, поскольку продовольственная безопасность страны — основа нашего суверенитета. Страна, способная прокормить себя, действительно независима», — отметил Текслер.

Глава региона уточнил, что для комплексного развития села необходимо формировать современную социальную инфраструктуру, развивать образовательные учреждения — агроуниверситеты и колледжи, а также внедрять современные технологии. По его словам, многие компании сотрудничают с вузами и приглашают студентов на практику и работу.

Кроме того, обсуждались вопросы создания молодежных пространств, ремонта амбулаторий, увеличения спортивных квот, информирования жителей о господдержке и совершенствования системы грантов для фермеров. Один из участников встреч, начинающий фермер Глеб Шудриков, поблагодарил губернатора за оказанную помощь после пожара в его хозяйстве. Об этой ситуации подросток заявил на «Прямой линии» с Алексеем Текслером, которая состоялась 11 декабря 2024 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с 33 победителями регионального конкурса «Лидеры села. Южный Урал» в рамках агровыставки «День поля — 2025», которая проходит в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. Участники обсудили вопросы развития сельских территорий и поддержки молодежных инициатив, передает корреспондент URA.RU. «Молодежь — один из самых активных слоев населения нашей страны. Всех вас объединяет стремление сделать жизнь в своих поселениях лучше и комфортнее, тем самым внося вклад в развитие всей Челябинской области. Этот конкурс и вы, как лидеры села, доказываете гармоничное развитие как городов, так и сел. Это очень важно, поскольку продовольственная безопасность страны — основа нашего суверенитета. Страна, способная прокормить себя, действительно независима», — отметил Текслер. Глава региона уточнил, что для комплексного развития села необходимо формировать современную социальную инфраструктуру, развивать образовательные учреждения — агроуниверситеты и колледжи, а также внедрять современные технологии. По его словам, многие компании сотрудничают с вузами и приглашают студентов на практику и работу. Кроме того, обсуждались вопросы создания молодежных пространств, ремонта амбулаторий, увеличения спортивных квот, информирования жителей о господдержке и совершенствования системы грантов для фермеров. Один из участников встреч, начинающий фермер Глеб Шудриков, поблагодарил губернатора за оказанную помощь после пожара в его хозяйстве. Об этой ситуации подросток заявил на «Прямой линии» с Алексеем Текслером, которая состоялась 11 декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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