Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с 33 победителями регионального конкурса «Лидеры села. Южный Урал» в рамках агровыставки «День поля — 2025», которая проходит в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. Участники обсудили вопросы развития сельских территорий и поддержки молодежных инициатив, передает корреспондент URA.RU.
«Молодежь — один из самых активных слоев населения нашей страны. Всех вас объединяет стремление сделать жизнь в своих поселениях лучше и комфортнее, тем самым внося вклад в развитие всей Челябинской области. Этот конкурс и вы, как лидеры села, доказываете гармоничное развитие как городов, так и сел. Это очень важно, поскольку продовольственная безопасность страны — основа нашего суверенитета. Страна, способная прокормить себя, действительно независима», — отметил Текслер.
Глава региона уточнил, что для комплексного развития села необходимо формировать современную социальную инфраструктуру, развивать образовательные учреждения — агроуниверситеты и колледжи, а также внедрять современные технологии. По его словам, многие компании сотрудничают с вузами и приглашают студентов на практику и работу.
Кроме того, обсуждались вопросы создания молодежных пространств, ремонта амбулаторий, увеличения спортивных квот, информирования жителей о господдержке и совершенствования системы грантов для фермеров. Один из участников встреч, начинающий фермер Глеб Шудриков, поблагодарил губернатора за оказанную помощь после пожара в его хозяйстве. Об этой ситуации подросток заявил на «Прямой линии» с Алексеем Текслером, которая состоялась 11 декабря 2024 года.
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