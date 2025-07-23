Врачи Сургута спасли беременную женщину с кровоизлиянием в мозг

В Сургуте врачи провели операцию по спасению беременной женщины с субарахноидальным кровоизлиянием. Экстренное решение о проведении одновременного хирургического вмешательства приняли после телемедицинского консилиума с участием федеральных экспертов. Благодаря быстрой и слаженной работе удалось спасти и югорчанку, и ее новорожденную дочь, сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
«Беременная женщина обратилась в травматологическую больницу с жалобами на резкую головную боль. Врачи выявили субарахноидальное кровоизлияние — опаснейшее состояние, требующее экстренного вмешательства... После телемедицинского консилиума с участием федеральных специалистов было решено: оперировать немедленно... Спасать и маму, и ребенка», — написал Паськов в своем telegram-канале.
К работе подключились сразу два медицинских учреждения — Травмцентр и Центр охраны материнства и детства. Было проведено экстренное кесарево сечение, благодаря которому на свет появилась девочка весом 3228 граммов и ростом 51 сантиметр.
Сейчас новорожденная находится под наблюдением неонатологов, состояние оценивается как стабильное. Мать продолжает лечение в отделении травматологии.
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