23 июля 2025

Врачи Сургута спасли беременную женщину с кровоизлиянием в мозг

© Служба новостей «URA.RU»
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Малышка родилась в срок, ее вес составил 3228 граммов, а рост - 51 сантиметр
Малышка родилась в срок, ее вес составил 3228 граммов, а рост - 51 сантиметр Фото:

В Сургуте врачи провели операцию по спасению беременной женщины с субарахноидальным кровоизлиянием. Экстренное решение о проведении одновременного хирургического вмешательства приняли после телемедицинского консилиума с участием федеральных экспертов. Благодаря быстрой и слаженной работе удалось спасти и югорчанку, и ее новорожденную дочь, сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

«Беременная женщина обратилась в травматологическую больницу с жалобами на резкую головную боль. Врачи выявили субарахноидальное кровоизлияние — опаснейшее состояние, требующее экстренного вмешательства... После телемедицинского консилиума с участием федеральных специалистов было решено: оперировать немедленно... Спасать и маму, и ребенка», — написал Паськов в своем telegram-канале.

К работе подключились сразу два медицинских учреждения — Травмцентр и Центр охраны материнства и детства. Было проведено экстренное кесарево сечение, благодаря которому на свет появилась девочка весом 3228 граммов и ростом 51 сантиметр.

Сейчас новорожденная находится под наблюдением неонатологов, состояние оценивается как стабильное. Мать продолжает лечение в отделении травматологии.

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В Сургуте врачи провели операцию по спасению беременной женщины с субарахноидальным кровоизлиянием. Экстренное решение о проведении одновременного хирургического вмешательства приняли после телемедицинского консилиума с участием федеральных экспертов. Благодаря быстрой и слаженной работе удалось спасти и югорчанку, и ее новорожденную дочь, сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов. «Беременная женщина обратилась в травматологическую больницу с жалобами на резкую головную боль. Врачи выявили субарахноидальное кровоизлияние — опаснейшее состояние, требующее экстренного вмешательства... После телемедицинского консилиума с участием федеральных специалистов было решено: оперировать немедленно... Спасать и маму, и ребенка», — написал Паськов в своем telegram-канале. К работе подключились сразу два медицинских учреждения — Травмцентр и Центр охраны материнства и детства. Было проведено экстренное кесарево сечение, благодаря которому на свет появилась девочка весом 3228 граммов и ростом 51 сантиметр. Сейчас новорожденная находится под наблюдением неонатологов, состояние оценивается как стабильное. Мать продолжает лечение в отделении травматологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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